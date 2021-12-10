Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti... Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde tanınan ardından da Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali'nin yeni projesi gündeme bomba gibi düştü. Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu görünen o ki ülke dışında da meşhur.... Pakistan'da büyük hayran kitlesine sahip olan Gülsim Ali Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.