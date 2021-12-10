Kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi için ailesinden veto yemişti... Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’i Gülsim Ali yurt dışı yolcusu

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde tanınan ardından da Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali'nin yeni projesi gündeme bomba gibi düştü. Gönül Dağı'nda Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu görünen o ki ülke dışında da meşhur.... Pakistan'da büyük hayran kitlesine sahip olan Gülsim Ali Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.
BÜYÜK REKLAM ANLAŞMASI!
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz günlerce İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.
Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa çıkacak.
Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.
''ZİRVEYE ÇIKACAĞIMA İNANIYORUM'' DEMİŞTİ
Verdiği bir röportajda, "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim. İlk işim Türkçeyi iyi şekilde öğrenmek oldu.
Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Günün birinde yaptığım işle anılmak en büyük hedefim. Zirveye çıkacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.