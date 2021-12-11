Apar topar veda edecek! Vadesi doldu Ada Masalı'nda moralleri altüst edecek ayrılık yaşanıyor!

Ada Masalı'nın reytinglerdeki kan kaybı ayrılık getirdi. Ada Masalı için geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar alınmış ve bitmesi kararlaştırılmıştı. Star TV'de yaz aylarında başlayan Ada Masalı için dizisi için son karar verildi. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'ın başrollerinde yer aldığı ve yayınlandığı ilk günde büyük beklentilerle yola çıkan Ada Masalı dizisi gelecek hafta final yaparak final yapan diziler kervanına katılacak. Bir süredir reyting sıralamasında istenilen yeri edinemeyen alamayan dizinin final gününde de değişiklik yaşandı. Normalde çarşamba günleri yayınlanan dizinin final bölümü 11 Aralık Cumartesi günü son kez izleyicisiyle buluşacak.

FİNAL KARARI ALINDI

Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.