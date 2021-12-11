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    • Magazin
    • 12.12.2021 09:36
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    • 12.12.2021 09:37
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    Apar topar veda edecek! Vadesi doldu Ada Masalı'nda moralleri altüst edecek ayrılık yaşanıyor!

    Vadesi doldu Ada Masalı'nda moralleri altüst edecek ayrılık yaşanıyor! Apar topar veda edecek. Star TV ekranlarında bu yaz başlayan ve adından kısa sürede bahsettiren Ada Masalı için karar verildi. Geçen yıl Star TV'nin pek çok dizisi gibi Ada Masalı da diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak. Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi 11 Aralık'ta ekranlara veda edecek. Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararı kesinleşti.

    takvim.com.tr
    O dizi için flaş karar! Final yapıyor

    Ada Masalı'nın reytinglerdeki kan kaybı ayrılık getirdi. Ada Masalı için geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar alınmış ve bitmesi kararlaştırılmıştı. Star TV'de yaz aylarında başlayan Ada Masalı için dizisi için son karar verildi. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'ın başrollerinde yer aldığı ve yayınlandığı ilk günde büyük beklentilerle yola çıkan Ada Masalı dizisi gelecek hafta final yaparak final yapan diziler kervanına katılacak. Bir süredir reyting sıralamasında istenilen yeri edinemeyen alamayan dizinin final gününde de değişiklik yaşandı. Normalde çarşamba günleri yayınlanan dizinin final bölümü 11 Aralık Cumartesi günü son kez izleyicisiyle buluşacak.

    FİNAL KARARI ALINDI

    Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.

    Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi 11 Aralık'ta ekranlara veda edecek.

    KARAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

    Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi.

        Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.

        FİNALDE NELER OLACAK?

        Kırlangıç Adası Maratonu'nun telaşı ve hazırlıkları tüm adayı sarar. Görkem, Sadık'ı maratonda yarıştırmayı kafasına koyarken onu zorlu bir hazırlık sürecine sokar.

        Maraton için adaya gelen gizemli gazeteci Hasan, Selma için büyük bir tehdit unsuru olurken bu gazeteci, Nehir'in hayatında radikal kararlar almasına sebep olacaktır.

            Haziran ile Poyraz çifti ile Melisa ile Alper çifti birbirlerini ne kadar iyi tanıdığına dair bir yarışa tutuşur. Biricik ile Beyazıt, ilişkilerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kalırken Haziran ile Poyraz'ın aldığı karar herkesi şaşırtacaktır.
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