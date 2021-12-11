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    • Magazin
    • 11.12.2021 18:30
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    • 11.12.2021 18:30
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    Ciciş kardeşlerin skandalları bitmiyor! Öldüresiye kavgaları yargıya taşındı! Kardeşini bıçaklayan Esra Ersoy’a cezaevi yolu göründü

    Ciciş kardeşlerin skandalları bitmiyor! Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy’un skandalları bitmiyor. Erkek yüzünden kavga ettikleri iddiasıyla birbirini yaralayan ikili, son olarak mahkemeden aldıkları ceza ile gündeme geldi. Esra Ersoy kardeşini bıçakladığı gerekçesiyle 6 ay hapse mahkûm edilirken, Ceyda Ersoy 112 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Esra Ersoy'un daha önceden aldığı cezalarda 5 yıllık süreyi doldurmadan tekrar suç işlediği belirlenince dosyalarının tekrar açıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Kardeşini bıçaklayan ’Ciciş’e cezaevi yolu göründü!

    Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, Beşiktaş'ta bulunan evlerinde oldukları sırada aralarına giren bir erkek yüzünden kavga etmişlerdi.

    İki kardeşin öldüresiye kavgaları yargıya taşındı. Sabah'ta yer alan habere göre; mahkemede ifade veren Ceyda Ersoy olayın kazayla meydana geldiğini evde ayağının kaydığını bu sırada Esra'nın meyve soyduğunu ve düşerken yanlışlıkla yaralandığını söyledi.

    Esra Ersoy ise olay gecesi bir erkek yüzünden tartıştıklarını ancak yaralamanın meydana gelmediğini savundu.

        6 AY HAPİS!
        Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ceyda Ersoy'un kardeşi Esra'ya evde bulunan parkeyle vurduğu gerekçesiyle basit yaralama suçunu işlediği sabit görülerek hakkında 112 gün adli para cezası verilmesine, Esra Ersoy'un ise kardeşi Ceyda'ya elinde bulunan meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        DOSYA TEKRAR AÇILDI
        Esra Ersoy'un 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında daha önce trafikte polis memuruna saldırmaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

        İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Esra Ersoy'un 5 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulandığı belirlendi. Kardeşine zarar verdiği gerekçesiyle aldığı cezayla infazını yakan Ersoy'un denetimi ihlal ettiği gerekçesiyle dosyası tekrar incelemeye alındı.

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        Teröristler inlerinde vuruldu!
        Haberler Magazin Ciciş kardeşlerin skandalları bitmiyor! Öldüresiye kavgaları yargıya taşındı! Kardeşini bıçaklayan Esra Ersoy’a cezaevi yolu göründü
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