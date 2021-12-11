Aşkların çıkmaza girdiği Gönül Dağı'ndan yeni karakter müjdesi! Köyde şenliklerle karşılanacak. Son haftalarda Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanıyor. Dizi bu sezon toplamda 9 ünlü ismi kadrosuna dahil etti. Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak bu hikaye de mutlu sonla bitmişti. Son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor. Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Fenomen dizi Gönül Dağı bu hafta 43. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

USTA TİYATROCU KADROYA KATILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.