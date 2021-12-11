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    • Magazin
    • 11.12.2021 18:44
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    • 12.12.2021 00:36
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    Aşkların çıkmaza girdiği Gönül Dağı'ndan yeni karakter müjdesi! Köyde şenliklerle karşılanacak

    Ayrılıkların kol gezdiği Gönül Dağı dizisinin 2. sezonunda bir yandan da peş peşe transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon başında 2 değerli ismini kaybeden Gönül Dağı kadrosuna tam 9 yeni oyuncuyu kattı. Sezon başı Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gönül Dağı'nın 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyircilerin yüzünde tebessüm oluşturmuştu. Dizinin kadrosuna Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Cem Kurtoğlu, Elif'in babası Yalçın rolüyle katılıyor. Ayrıca Asuman ve Ramazan'ın durumunun ne olacağı da izleyicinin aklında yer alıyor.

    Gönül Dağı’ndan yeni transfer!

    Aşkların çıkmaza girdiği Gönül Dağı'ndan yeni karakter müjdesi! Köyde şenliklerle karşılanacak. Son haftalarda Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanıyor. Dizi bu sezon toplamda 9 ünlü ismi kadrosuna dahil etti. Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak bu hikaye de mutlu sonla bitmişti. Son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor. Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Fenomen dizi Gönül Dağı bu hafta 43. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

    USTA TİYATROCU KADROYA KATILIYOR

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.

    Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek.

    BU SEZON KADROYA KATILAN OYUNCULAR

    Cem Kurtoğlu
    İzzet Altınmeşe
    Buse Orcan
    Halil İbrahim Kalaycıoğlu
    Cemil Şahin
    Ufkum Kalaoğlu
    Burak Haktanır
    Serkan Kuru
    Sevilay Gültekin

        AYRILAN İSİMLER

        Cemre Melis Çınar
        Utku Ateş

        YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

        Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?

        Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

            Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?
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            Haberler Magazin Aşkların çıkmaza girdiği Gönül Dağı'ndan yeni karakter müjdesi! Köyde şenliklerle karşılanacak
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