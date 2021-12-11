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    • Magazin
    • 12.12.2021 09:39
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    • 12.12.2021 09:40
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    Bu sahneyle salık verildi o isim de gidiyor! Teşkilat dizisinde tokat tesiri yaratacak ayrılık!

    Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen aksiyon dizisi Teşkilat'ta Serdar'ın intihar girişimi şok etti. Yıldırım'ın iyice köşeye sıkıştığı geçen haftaki bölümde Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakmıştı. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buldu. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurmuştu. Serdar'ın kafasına silahı dayayıp tetiğe basıyor olması seyircilerin aklına "Teşkilat'ta yeni bir ayrılık mı yaşanacak?" sorusunu getirdi. Tüm bu soruların yanıtı 12 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

    takvim.com.tr
    Teşkilat’ta moral bozacak ayrılık!

    Aksiyon yüklü sahneleriyle Teşkilat dizisinde Serdar'ın kafasına silahı dayayıp intihar etme girişimi 26. bölüm fragmanında şok etkisi yarattı. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıkmıştı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmekteydi. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girmişti. Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı. Diziden ayrılıyor iddiaları kulislerde sık sık konuşuluyor.

    VEDA MI EDİYOR?

    Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.

    Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır.

    Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.

        ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

        Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

        13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne aldı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Üniversite'den mezun olduktan sonra Vahide Gördüm'ün 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl eğitim gördü. Benim İçin Üzülme dizisinden teklif gelmesiyle birlikte makine mühendisliğinden vazgeçip oyunculuk kariyerine odaklandı.2016-2017'de West Hollywood, Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi üzerine konservatuvar eğitimi aldı.

        Oyuncu 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2015'de Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da yer aldı ve Medcezir isimli televizyon dizisinde oynadı. 2016'da aksiyon filmi Dağ 2 vizyona girdi ve o senenin en çok izlenen sinema filmi oldu.

            2019 ve 2020 yıllarında Afili Aşk isimli televizyon dizisinde Burcu Özberk ile birlikte oynadı. Buradaki rolü ile 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. 2021'de Teşkilat isimli aksiyon dizisinin başrolünde yer aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorilerisinde ödüle aday gösterildi.
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            Haberler Magazin Bu sahneyle salık verildi o isim de gidiyor! Teşkilat dizisinde tokat tesiri yaratacak ayrılık!
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