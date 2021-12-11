Bu sahneyle salık verildi o isim de gidiyor! Teşkilat dizisinde tokat tesiri yaratacak ayrılık!

Aksiyon yüklü sahneleriyle Teşkilat dizisinde Serdar'ın kafasına silahı dayayıp intihar etme girişimi 26. bölüm fragmanında şok etkisi yarattı. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıkmıştı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmekteydi. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girmişti. Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı. Diziden ayrılıyor iddiaları kulislerde sık sık konuşuluyor.
VEDA MI EDİYOR?
Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.
Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır.
Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.