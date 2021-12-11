Bu sahneyle salık verildi o isim de gidiyor! Teşkilat dizisinde tokat tesiri yaratacak ayrılık!

Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.