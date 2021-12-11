Yalnız Kurt olay isimlerle atv'de şovunu yapacak! Kurtlar Vadisi, Deli Yürek tadında dizi geliyor!

Dizi meraklılarının heyecanla beklediği Yalnız Kurt dizisi atv ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimleri dahil eden dizinin yapımcısı Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi projelerin yapımcılığını da üstlenen Osman Sınav. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken yeni katılacak isimler dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.





ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.