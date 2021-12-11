Ağanın yerini alıp hüküm sürecek! Hazan yapraklarının döküldüğü Çukurova'dan bomba transfer!

Züleyha'nın ölümle pençeleştiği Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe veda ettiği dizi kadrosuna İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş önemli isimleri dahil ederek kadrosunu güçlendirdi. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Altan Gördüm dördüncü sezonuyla ekranlarda yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Ancak Gördüm'ün dizide oynayacağı karakter henüz belli olmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN BOMBA TRANSFER!

Züleyha'nın başından vurulmasının şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor.