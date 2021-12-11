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    • Magazin
    • 12.12.2021 09:50
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    • 12.12.2021 09:50
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    Ağanın yerini alıp hüküm sürecek! Hazan yapraklarının döküldüğü Çukurova'dan bomba transfer!

    Hazan yapraklarının döküldüğü Çukurova'dan bomba transfer! Ağanın yerini alıp hüküm sürecek. 4. sezonunda bomba gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde Züleyha'nın Hakan ile konuşurken başından vurulması şok etkisi yarattı. Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi bomba bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Usta oyuncu Altan Gördüm dizinin kadrosuna dahil olurken yeni vedaların yaşanacağı iddiası izleyicileri üzdü. Usta oyuncunun Fekeli'ye benzer bir karakteri canlandıracağı da iddialar arasında yer alıyor.

    Çukurova’dan bomba transfer!

    Züleyha'nın ölümle pençeleştiği Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe veda ettiği dizi kadrosuna İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş önemli isimleri dahil ederek kadrosunu güçlendirdi. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Altan Gördüm dördüncü sezonuyla ekranlarda yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Ancak Gördüm'ün dizide oynayacağı karakter henüz belli olmadı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN BOMBA TRANSFER!

    Züleyha'nın başından vurulmasının şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe veda ettiği dizi kadrosuna İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş önemli isimleri dahil ederek kadrosunu güçlendirdi.

    Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugüne kadar pek çok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Altan Gördüm dördüncü sezonuyla ekranlarda yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Ancak Gördüm'ün dizide oynayacağı karakter henüz netleşmedi.

        ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

        Altan Gördüm 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı.

        1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

            Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmekte. Bir dönem tiyatro sanatçısı Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 2013 senesinde eşi ile boşanmıştır. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir.
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