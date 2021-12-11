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    • Magazin
    • 12.12.2021 09:47
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    • 12.12.2021 09:48
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    Ayrıldıktan sonra talihi yaver gitti o diziyle dönüyor! Fevri davranışlarıyla EDHO'nun gözbebeğiydi!

    Fevri davranışlarıyla EDHO'nun gözbebeğiydi! Ayrıldıktan sonra talihi yaver gitti o diziyle dönüyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadro ve konseptiyle ilgili yenilikler yapıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti. Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu. Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde kadroya katılacak.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    EDHO'nun yıldız ismi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine transfer oldu. Behzat Façalı karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son üç sezonuna damgasını vuran Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirdi ve en sonunda kararını verdi. Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ve Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin Akdeniz'de düşmanla giriştiği büyük mücadeleleri anlatan dizinin kadrosuna katıldı. Emir Benderlioğlu, dizide Türk tarihinin önemli isimlerinden olan efsanevi denizci Piri Reis'i canlandıracak.

    YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

    Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti.

    Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu.

        Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Piri Reis olarak kadroya katılacak.

        EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

        28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı.

        2008 yılında Medyapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Kavak Yelleri dizisinde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu, fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir.

            2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Dumrul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.

            2016-2017 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan Börü ve hemen ardından Aralık 2018'de vizyona giren Börü filminde Turan Kara karakterine hayat verdi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırdı.
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