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    • Magazin
    • 10.12.2021 19:11
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    • 10.12.2021 21:22
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    Organları iflas etmek üzere! Günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumuyla son dakika gelişmesi…

    Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu’na yakalanmıştı. 43,5 kiloya kadar düşen ünlü sunucu ve şarkıcı seren Serengil’den kötü haber geldi. Tekrar hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Serengil’in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu belirtildi. İşte Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi...

    Seren’den üzen haber: Organları iflas etmek üzere!

    Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu'na yakalanmıştı. Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Mide aldırma ameliyatı sonrası zayıflama hastalığına yakalanan Seren Serengil, yeniden hastaneye kaldırıldı.

    AÇIKLAMA GELDİ!
    Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Merak etmişsiniz iyiyim… Aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…

        Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım lakin bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız"

        'KEMİK ERİMESİ BAŞLADI'
        Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da "Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı" açıklamasında bulundu.

        'YAVAŞ YAVAŞ ERİYORUM'
        Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil, "Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum" demişti.

            DUMPİNG SENDROMU (ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR?
            Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir.

            Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

            Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.
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            Haberler Magazin Organları iflas etmek üzere! Günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumuyla son dakika gelişmesi…
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