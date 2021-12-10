Organları iflas etmek üzere! Günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumuyla son dakika gelişmesi…

AÇIKLAMA GELDİ!

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Merak etmişsiniz iyiyim… Aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…