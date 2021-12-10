Arka Sokaklar'ın iki eski oyuncusu geri dönüyor yuvadan ayrı kalamadılar! Diziden ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayınca...!

YÜSRA GEYİK VE ONUR BAY...

Kulislere düşen iddilara göre Onur Bay ve Yüsra Geyik yeniden Arka Sokaklar dizisi kadrosuna dahil olacak.

Konuşulanlara göre Tekin ve Zeliş ailesindne ayrı kalmaya dayanamayacak ve ilerleyen bölümlerde yeniden kadroya dahil olacak.

Bilindiği gibi daha Önce Metin de yurt dışına gitmiş ve uzun bir aranın ardından yeniden kadroya geri dönmüştü.

KARDEŞLER YENİDEN BİR ARADA!

Zeliha ve Tekin karaktelerinin de benzer bir sahneyle geri döneceği iddia edildi.

Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın geri döneceği iddiası Arka Sokaklar dizisi hayranlarını mutlu etti.

Bu iddiaların ardından ne iki genç oyuncudan ne de yapımcılardan şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil. Hep birlikte bekleyip göreceğiz..