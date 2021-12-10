Arka Sokaklar'ın iki eski oyuncusu geri dönüyor yuvadan ayrı kalamadılar! Diziden ayrıldıktan sonra dikiş tutturamayınca...!

Kadrodan bir çok ünlü oyuncunun çıktığı Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda yaprak dökümü yaşamıştı. Bir çok başarılı oyuncunun çıktığı diziden güzel haber geldi. Bilindiği üzere Zeliş, Tekin, Metin, Ali, Bahar karakterlerini canlandıran oyuncular Yüsra Geyik, Alp Korkmaz, Onur Bay, Merve Oflaz ve Furkan Yüksel diziden ayrılmıştı. Güzel haber de tam bu noktada geliyor. Bu oyunculardan bazıları geri dönüyor. İşte detaylar...
İKİ İSİM BİRDEN GELİYOR!
İlk bölümlerden beri kadroda olan iki isim yuvaya geri dönüyor.
607. bölüme kadar adından söz ettirerek gelmeyi başaran Arka Sokaklar'da fırtınalar estirmeye geliyorlar. Dizinin Zeliş'i ve Tekin'i ailesine kavuşacak.
Tekin ve Zeliş karakteri geçtiğimiz sezon Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ve 15 yıllık macera bitmişti.
DİKİŞ TUTTURAMADILAR!
Genç oyuncu Onur Bay Son daha sonra Son Yaz adlı dizi ile anlaşmıştı. Ancak dizi erkenden final yaparak ekranlara veda etmişti.
Bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar hayranları Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın yeniden kadroya dahil olmasını istemişti.
İki genç oyuncu rol gereği yurt dışına giderek diziden ayrılmışlardı.