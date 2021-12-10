Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

A: Yelkenli bir gemi

B: Bir şato

C: Yıkık bir duvar

D: Bir köprü

CEVAP: (D şıkkı) Bir köprü