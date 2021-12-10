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    • Magazin
    • 10.12.2021 22:16
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    • 10.12.2021 22:19
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    Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

    Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? " Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

    Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

    A: Yelkenli bir gemi

    B: Bir şato

    C: Yıkık bir duvar

    D: Bir köprü

    CEVAP: (D şıkkı) Bir köprü

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    Haberler Magazin Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?
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