Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.
KENDİNİ AMERİKALI OLARAK TANITTI
Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı.
İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.
MASAYA KUSUP ERBİL'E KÜFÜR ETTİ
Genç adam, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.
Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.