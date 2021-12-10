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    • Magazin
    • 10.12.2021 07:01
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    • 10.12.2021 10:49
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    Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

    Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri sayesinde dayak yemekten kurtulan Erbil’e saldıran kişinin Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.

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    Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.


    KENDİNİ AMERİKALI OLARAK TANITTI
    Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı.

    Mali'ye sandalyeli saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

    İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.


    MASAYA KUSUP ERBİL'E KÜFÜR ETTİ
    Genç adam, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.


    Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.



        POLİS ÇAĞIRIP         ŞİKAYETÇİ OLDU
        Mekan güvenliğinin duruma müdahalesi sonrası ne olduğunu anlamayan Erbil, polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi oldu. Kameralarda, Şasa'nın mekana geldiği 34 P.. plakalı araç tespit edildi.


        HOLLANDALI ÇIKTI
        Sabah'ta yer alan habere göre, Plakanın sahibinin olayla ilgisi olmadığı, Şasa isimli şahsın ise Hollandalı olduğu belirlendi. Şahsın ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.

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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
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