Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı!



MASAYA KUSUP ERBİL'E KÜFÜR ETTİ

Genç adam, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.





Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.