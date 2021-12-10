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    • Magazin
    • 10.12.2021 08:55
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    • 10.12.2021 08:55
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    Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı! Telafisi olmayan işlere karıştı! Aklını başından alacaklar

    Fenomen dizi Camdaki Kız'da bomba gelişmeler yaşandı. Son bölümde Feride, Cana'yı evlerine yemeğe davet ederek büyük bir gözdağı verdi. Sedat, Alper'in eline geçen görüntülerinden dolayı büyük bir çıkmaza girdi. Nalan, yaşadıklarının karşısında daha fazla dayanamadı ve hıçkırıklara boğuldu. Nalan, ailesiyle ilgili saklanan sırrın tüm parçalarını birleştirdi. Hayri'yi işine geri dönmesi için ikna edemeyen Rafet, Muzo'dan yardım istedi. Hayri'nin Melisa'ya verdiği haber Melisa'yı şaşırttı. Nalan, Feride'nin bir şeyler sakladığını hissetti. Selen'in Levent'ten sakladığı sır ortaya çıkınca ipler koptu. Bölüm sonrası Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor.

    Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Cana'ya büyük şokların yaşatıldığı Camdaki Kız'da ortalık birbirine girdi. Nalan, Feride'nin ve Adil'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayınca olayın peşine düştü. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını istedi. Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşti. Adil, neden Cana'yla buluştuğunu büyük bir kızgınlıkla açıkladı. Nalan'ın Feride gibi yanlış yaptığını söyledi. Seyirciler Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Yeni bölüm fragmanı bölümün ardından yayınlandı.

    CANA'YA BÜYÜK ŞOK

    Feride, Cana'nın Adil'in peşinde olduğunu öğrenince Cana'ya yeni bir plan kurar. Cana'nın yemeğe gelişiyle şoke olan Adil, ne yapacağını bilemez. Cana ise Adil'in peşini bırakmadığı için Feride'den nasibini alır.

    Sedat, Melisa'nın şantajıyla karşı karşıya kalınca kendince engellemek isterken Melisa'nın patronu Alper'i arıyor. Alper, Sedat'tan para almak için görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek bir şantaj da o yapıyor. Sedat, çareyi Cavit eniştesinde bulacağını zannediyor. Ancak Cavit'in tepkisi bu kez çok sert oluyor.

    Nalan, ailesinin kendisinden bir şeyler sakladığını fark ettikten sonra büyük bir boşluğa düşüyor. Sedat'la da tartışan Nalan, soluğu salonda alıyor. Tek başına derin düşüncelere dalan Nalan'ın yanında destekçisi ise yine Muzo oluyor. Muzo, Nalan'ın gerçeklerden korkmamasını ve öğrenmesi gereken şeyler için adım atmasını önerirken Nalan, gözyaşlarını tutamayıp hıçkırıklara boğuluyor.

        Nalan, Feride'nin ve Adil'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayınca olayın peşine düşüyor. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Mezarlığa gitmek isteyen Nalan, Hayri'nin de yanında gelmesini istiyor. Nalan, Sema'nın kim olduğunu öğrenecek mi?

        Muzo ve Hayri arasında yaşanan tatsız durum Hayri'nin gururunu bir hayli incitmiştir. Rafet, Hayri'nin işinin başına geri dönmesi için evine kadar gider. Ancak Hayri, gururunu ayaklar altına alıp geri dönmek istemez. Rafet, bu kez Muzo'dan bu işi çözüp Hayri'nin gönlünü almasını ister. Muzo, Hayri'den özür dileyecek mi?

        Hayri, Melisa ve abisinin durumunu Rafet'e anlatınca Rafet, yardım teklifinde bulunur. Rafet'in emrine göre Melisa, Koroğlu şirketine gidip abisi için avukatlarla görüşecektir. melisa, bu gelişmeyi öğrenince büyük bir telaş yaşar. Melisa'ya gelen telefon ise şimdilik bu durumdan kurtulmasını sağlar.

        Nalan, Adil'i takip ederek gittiği mezarlığın kimin olduğunu öğrenmek için Feride'den bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Adil'i Cana'yla gördüğünü annesine söyleyen Nalan'ın aklı oldukça karışır. Feride, yıllardır sakladığı gerçeğin ortaya çıkmaması için dua ederken Nalan, bahçedeki ağacın Feride için neden bu kadar önemli olduğunu sorar. Nalan, ailesinin büyük sırrını öğrenecek mi?

        Levent, Selen'in kendisinden sakladığı sırrı tesadüfen öğrenir. Selen'in sakladığı iğnelerin ortaya çıkmasıyla istese de hamile olamayacağını öğrenen Levent, yıkılmıştır. Selen ve Levent'in konuşmalarını duyan Döndü bu durumu Gülcihan'dan saklamayı başaracak mı?

        Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Adil, neden Cana'yla buluştuğunu büyük bir kızgınlıkla açıklar. Nalan'ın Feride gibi yanlış yaptığını söyler. Nalan, babasının bu tavrına karşı daha da öfkelenir. Melisa'nın Sedat'a şantaj yapmasının ardından Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar. Melisa'nın patronunu arayan Sedat, Melisa'ya göz dağı verir. Melisa, patronunun sert tavrıyla iyice köşeye sıkışır.

            Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirir. Melisa, Hayri'nin evinde Rafet'e yakalanmanın eşiğindedir. Melisa, Rafet'le karşı karşıya gelecek mi? Rafet, Hayri'nin işe geri dönmesini sağlamak için evine gidiyor. Meliha da bu sırada yaptığı böreklerden Hayri'ye de götürmek için yola çıkar. Hayri'nin kapını çalan Meliha, içerden gelen Rafet'in sesini duyunca şoke oluyor. Meliha ve Rafet, karşı karşıya gelecek mi?
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı! Telafisi olmayan işlere karıştı! Aklını başından alacaklar
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