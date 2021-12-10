Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı! Telafisi olmayan işlere karıştı! Aklını başından alacaklar

Cana'ya büyük şokların yaşatıldığı Camdaki Kız'da ortalık birbirine girdi. Nalan, Feride'nin ve Adil'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayınca olayın peşine düştü. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını istedi. Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşti. Adil, neden Cana'yla buluştuğunu büyük bir kızgınlıkla açıkladı. Nalan'ın Feride gibi yanlış yaptığını söyledi. Seyirciler Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Yeni bölüm fragmanı bölümün ardından yayınlandı.

CANA'YA BÜYÜK ŞOK

Feride, Cana'nın Adil'in peşinde olduğunu öğrenince Cana'ya yeni bir plan kurar. Cana'nın yemeğe gelişiyle şoke olan Adil, ne yapacağını bilemez. Cana ise Adil'in peşini bırakmadığı için Feride'den nasibini alır.