"Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" dediği ortaya çıkmıştı... Erdinç Gülener’e mahkemeden ikinci şok! Bu kez kaçamadı

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le iddiaya göre aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırmıştı. Olayın ardından sunucu Küçük, soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıkmıştı.