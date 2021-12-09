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    • Magazin
    • 09.12.2021 16:02
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    • 09.12.2021 16:02
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    "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" dediği ortaya çıkmıştı... Erdinç Gülener’e mahkemeden ikinci şok! Bu kez kaçamadı

    "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" dediği ortaya çıkmıştı... Erdinç Gülener’e mahkemeden ikinci şok! Bu kez kaçamadı. Ünlü oyuncu Erdinç Gülener’in iddiaya göre bir dönem birliktelik yaşadığı sunucu Eda Pera Küçük'e hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayıp hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme, oyuncuyu bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Gülener’in cezaya itiraz etmesi sonucu yeniden görülen davanın 2. celsesinde savcı mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, sanık Gülener’in ikinci kez bin 120 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi

    Erdinç Gülener’e mahkemeden ikinci şok! Bu kez kaçamadı

    Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le iddiaya göre aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırmıştı. Olayın ardından sunucu Küçük, soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıkmıştı.

    2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye göre oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e geçen yıl Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Tarafların dosyasının uzlaşmaya gitmesi ancak iki ünlü ismin de uzlaşmaması üzerine ise oyuncu Erdinç Gülener'e 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ' CEZAYI ERTELETMİŞTİ

    İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi hapis cezasını miktarı gereğince basit yargılama usulü ile davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'i 'Hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

        Basit yargılama usulüne yapılan itiraz üzerine İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava yeniden görüldü. Duruşmaya sanık Gülener'in avukatı katılarak tanık dinletmek istediklerini ancak şehir dışında olduğu için hazır edemediklerini beyan etti.

        SAVCI MÜTALAASINDA 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ

        Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, müştekiyle sanığın sevgili olduklarını, sanığın müştekiye yönelik hakaret içerikli ifadeler sarfettiğini, bilirkişi raporunun sanığın eylemlerini doğruladığını belirterek sanığın cezalanlandırılmasını talep etti.

        İKİNCİ KEZ AYNI CEZAYI ALDI

        Duruşma sonu mahkeme, sanık Erdinç Gülener'in 'Hakaret' suçundan yeniden bin 120 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.

            Oyuncu Deniz Uğur 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde eşi rolünde oynayan Erdinç Gülener ile geçtiğimiz Haziran'da dünyaevine girdi. Deniz Uğur ile Erdinç Gülener dört yıl önce rol aldıkları Bir Deli Sevda dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi aşkı gerçek oldu ve çift Gökçeada'da nikah masasına oturdu.
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            Haberler Magazin "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" dediği ortaya çıkmıştı... Erdinç Gülener’e mahkemeden ikinci şok! Bu kez kaçamadı
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