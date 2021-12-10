Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

A) Prenses Diana ve Prens Charles

B) Marie Antoinette ve XVI. Louis

C) Kleopatra ve Jül Sezar

D) Melenia Trump ve Donald Trump

CEVAP: (B şıkkı) Marie Antoinette ve XVI. Louis