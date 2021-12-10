Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı: Ölüm kol geziyor! Tam tüm badireleri atlattı derken...

Bir Zamanlar Çukurova'da bomba olaylar yaşanıyor. Son bölümde Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girdi. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya itti. Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eti. Dün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanında "Hastamızın kalbi durdu" sözleri moral bozacak.

ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.