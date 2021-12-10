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    • Magazin
    • 10.12.2021 09:23
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    • 10.12.2021 17:32
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    Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı: Ölüm kol geziyor! Tam tüm badireleri atlattı derken...

    Züleyha'nın başından vurulmasının son bölüme damgasını vurduğu Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, Züleyha'ya evlenme teklif etti. Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gitti. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktu. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişti. Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul etti. Başından vurulan Züleyha'nın kalbinin durduğu Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanında bomba gelişmeler yaşanıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova'da bomba olaylar yaşanıyor. Son bölümde Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girdi. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya itti. Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eti. Dün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanında "Hastamızın kalbi durdu" sözleri moral bozacak.

    ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR

    Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.

    Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

    FİKRET VE BETÜL NİŞANLANIYOR

    Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar.

        Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

        VAHAP VE ABDÜLKADİR'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

        Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer.

        Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

            ZÜLEYHA'YI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

            Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı: Ölüm kol geziyor! Tam tüm badireleri atlattı derken...
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