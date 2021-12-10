Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi Hülya rezil rüsva oldu! Önce aldatıldığını ima eden sonra da takipçi satın alan Hülya Acar... TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takip satın alıp alacağını bin pişman oldu. Bir dönem aldatıldığı bu yüzden de hesabını açık hale getirdiği iddia edilen Hülya Acar, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşte olay olan o kare.