Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi Hülya rezil rüsva oldu! Önce aldatıldığını ima eden sonra da takipçi satın alan Hülya Acar... TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takip satın alıp alacağını bin pişman oldu. Bir dönem aldatıldığı bu yüzden de hesabını açık hale getirdiği iddia edilen Hülya Acar, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşte olay olan o kare.
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adından söz ettiriyor. Masterchef yarışmasında adını duyuran Hasan Biltekin, sevgilisinin en yakının vefatından dolayı Acun Medya'dan izin istemiş ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan İrem Kanan'la birlikte defin işlemlerini bile halletmişti. Sevgilisinin en zor gününde yanında olan Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya'nın adını ise sık sık yarışmada anmıştı. Ancak bir süre sonra çiftin ayrıldığı iddiaları sosyal medyada yer almaya başladı.
Bu iddiaların nedeni ise Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar'ın Instagram profilini gizliden, herkese açığa çevirmesiydi.. Takipçi satın aldığı da ortaya çıkan Hülya Acar'ın imalı paylaşımları da cabasıydı. Hatta Doktor Hülya Acar, Hasan Biltekin'i takipten çıkarmıştı. Ancak Hasan Biltekin, Hülya Acar'ı takip etmeye devam ediyordu.