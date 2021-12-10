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    • Magazin
    • 10.12.2021 09:55
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    • 10.12.2021 09:55
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    Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi Hülya rezil rüsva oldu! Önce aldatıldığını ima eden sonra da takipçi satın alan Hülya Acar...

    TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Hasan Biltekin, sık sık özel hayatıyla gündeme geldi. Önce kız arkadaşının babasını kaybetmesi nedeniyle bir süre yarışmadan ayrılan Hasan Biltekin'in sonrasında gönlünü yarışmacı arkadaşı Pelin Zaman'a kaptırdığı bu yüzden de sevgilisiyle arasının açıldığı iddia edilmişti. Hatta Hasan Biltekin'in sevgilisi imalı paylaşımlar yapmıştı. Fakat sonrasında aşıklar barıştılar. Tabi bu süreçte Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar fenomen oldu çıktı. Hülya Acar önceki gün bir kare paylaştı ve rezil oldu, bakın neden.

    Masterchef Hasan’ın sevgilisi doktor Hülya rezil rüsva oldu!

    Masterchef Hasan'ın doktor sevgilisi Hülya rezil rüsva oldu! Önce aldatıldığını ima eden sonra da takipçi satın alan Hülya Acar... TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takip satın alıp alacağını bin pişman oldu. Bir dönem aldatıldığı bu yüzden de hesabını açık hale getirdiği iddia edilen Hülya Acar, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşte olay olan o kare.

    Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adından söz ettiriyor. Masterchef yarışmasında adını duyuran Hasan Biltekin, sevgilisinin en yakının vefatından dolayı Acun Medya'dan izin istemiş ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan İrem Kanan'la birlikte defin işlemlerini bile halletmişti. Sevgilisinin en zor gününde yanında olan Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya'nın adını ise sık sık yarışmada anmıştı. Ancak bir süre sonra çiftin ayrıldığı iddiaları sosyal medyada yer almaya başladı.

    Bu iddiaların nedeni ise Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar'ın Instagram profilini gizliden, herkese açığa çevirmesiydi.. Takipçi satın aldığı da ortaya çıkan Hülya Acar'ın imalı paylaşımları da cabasıydı. Hatta Doktor Hülya Acar, Hasan Biltekin'i takipten çıkarmıştı. Ancak Hasan Biltekin, Hülya Acar'ı takip etmeye devam ediyordu.

        Hülya Acar'ın, gizli olan Instagram hesabını açtığı ve takipçi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca herkesin eli hikayelerine gitti. Ata Benli, Hülya Acar'ın paylaşımlarında imalar olduğunu ifade etmişti.

        Son olarak Hülya Acar'ın Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısıyla yaptığı paylaşım dedikodulara tuz biber ekmişti.

        İddialara göre Doktor Hülya, sevgilisi Hasan'ı deli gibi kıskanıyordu. Kıskandığı isim ise Pelin Zaman'dı...

            Tüm bunlar yaşandıktan sonra Hasan Biltekin'den flaş bir paylaşım gelmişti. Hasan Biltekin ile ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Hülya Acar birlikte fotoğraf paylaşarak, ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

            Şimdilerde Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar da fenomen oldu çıktı. Binlerce takipçisi olan Hülya Acar paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

            Ancak önceki gün öyle bir fotoğraf paylaştı ki, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı.
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