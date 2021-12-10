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    • Magazin
    • 10.12.2021 15:56
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    • 10.12.2021 15:56
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    Sadi'nin gidişiyle Kırmızı Oda çöküşe geçti! Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek

    Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz hafta yani 3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sıradaydı. Programın ardından 2. sırada Arka Sokaklar'da, 3. sırada ise Aziz dizisi yerini aldı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı karara çevrildi.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda reytinglerde resmen çöktü!

    Sadi'nin gidişiyle Kırmızı Oda çöküşe geçti! Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek. Kırmızı Oda'ya reytinglerde soğuk duş. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 3 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer alırken Aziz dizisi AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına göre 1. sıradaydı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendirilir oldu.

    FİNAL Mİ YAPACAK?

    Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.

    Geçtiğimiz hafta yani 3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Sadi karakterinin gidişiyle

    Bu kötü sonuçların hemen ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde kulaktan kulağa gezinmeye başladı.

        Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında 1. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

        3 Aralık Cuma gününün reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı yer aldı.

        3 ARALIK TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 ESRA EROL'DA ATV
        2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
        3 AZIZ SHOW TV
        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ASK MANTIK INTIKAM FOX
        7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
        8 ATV ANA HABER ATV
        9 KIRMIZI ODA TV8
        10 KANAL D ANA HABER KANAL D

            26 KASIM CUMA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

            26 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçlarına göre, Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Aziz dizisi aldı. AB Grubunda ise ikinci sırada Aziz , üçüncü sırada ise Kırmızı Oda yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
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            Haberler Magazin Sadi'nin gidişiyle Kırmızı Oda çöküşe geçti! Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek
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