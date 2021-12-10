Sadi'nin gidişiyle Kırmızı Oda çöküşe geçti! Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek. Kırmızı Oda'ya reytinglerde soğuk duş. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 3 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer alırken Aziz dizisi AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına göre 1. sıradaydı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendirilir oldu.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.