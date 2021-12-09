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    • Magazin
    • 09.12.2021 13:58
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    • 09.12.2021 14:02
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    Vedaların iç acıttığı Kardeşlerim'de 2 yeni transfer sonrası bomba ayrılık! Yaşandığı an ipler kopacak

    Yayınlandığı günlerin en sevilen yapımlarından olan Kardeşlerim'de iç yakan 2 vedadan sonra kadroya yeni isim katıldı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı. izinin geçen ay yayınlanan bölümde Kadir'i canlandıran Halit Özgür Sarı'nın vedası şok ederken bir isim daha diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziye veda etmiştii. Vedaların yürek yaktığı diziye katılan isimlerden birisi de Elif Uslusoy oldu. Elif Uslusoy'un dizide Canan karakterini canlandıracak. Ayrıca bir ayrılık iddiası seyirciyi üzecek.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim’den bomba transfer!

    Vedaların iç acıttığı Kardeşlerim'de 2 yeni transfer sonrası bomba ayrılık! Yaşandığı an ipler kopacak. 2 sezondur atv ekranlarında macerasını sürdüren Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü büyük ilgi görüyor. Geçen ay dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha olmuştu. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurmuştu. Vedaların yanında Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'e katılıyor.

    İKİ VEDA GELİŞMESİ

    Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.

    Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha yaşanmıştı. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurdu.

    Yeni sezona bomba gibi giren diziye bir oyuncunun daha veda edeceği konuşuluyor. Harika karakterini canlandıran Gözde Türker'in veda edeceği iddia edilse de böyle bir açıklama gelmediğini belirtelim.

        Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor. Güzel oyuncu Elif Uslusoy Canan karakteriyle Kardeşlerim'de olacak.

        GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü yanısıra İstanbul Ünv. Devlet konservatuarı yarı zamanlı Müzikal Bölümü mezunudur.1.70 boyunda olan Gözde Türker, 9 yaşında Bursa'da tiyatro eğitimine başladı.

        12 yaşında hocalarıyla beraber Uludağ Stüdyo Oyuncuları'nda çocuk oyuncu olarak çalışmaya başladı. Arsız Kumpanya'nın kurucu üyelerinden olan Gözde Türker, Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini yaptığı ''Faust'' adlı oyunda Gretchen rolünü oynadı.

            2017 yılında İst. Devlet Tiyatrosuna sözleşmeli oyuncu olarak girdi. Şu an ''Kardeşlerim'' dizisinde canlandırdığı ''Harika'' karakteri ile profesyonel oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Oyunculuk dışında müzikle de ilgilenen oyuncu, piyano çalabilmektedir. Kendisi profesyonel dansçı olup, Arjantin Tango eğitmenidir.
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