Vedaların iç acıttığı Kardeşlerim'de 2 yeni transfer sonrası bomba ayrılık! Yaşandığı an ipler kopacak. 2 sezondur atv ekranlarında macerasını sürdüren Kardeşlerim dizisi büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip ve her bölümü büyük ilgi görüyor. Geçen ay dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha olmuştu. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurmuştu. Vedaların yanında Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'e katılıyor.

İKİ VEDA GELİŞMESİ

Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.