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    • Magazin
    • 10.12.2021 09:09
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    • 10.12.2021 09:11
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    Acun Ilıcalı'nın özene bezene kurduğu Survivor All-Star kadrosu başlamadan gırtlak gırtlağa! 2022'de TV 8'de kan çıkacak

    Survivor 2022 All-Star yarışmacı kadrosu hakkında pek çok iddia yer alırken, tanıtım çekimleri ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor 2022 All-star kadrosu için kolları çok erkenden sıvamıştı yani Survivor 2021 bitmeden. İddialara göre Survivor All-star 2022'nin kadrosu belli oldu. Öte yandan da daha yarışma başlamadan, tanıtım çekimlerinde 2 yarışmacının kavga ettiği iddia edildi.

    All-Star yarışmacılar ifşa oldu

    Survivor 2022 kadrosu Acun Ilıcalı'nın intihar timi! All-Star'daki şimdiden kavga etti birbiriyle mevzulu olan herkes kadroda... Survivor 2022'nin All star olacağı daha Survivor 2021 yayındayken resmileşmiş, Acun Ilıcalı'da kendi ağzıyla duyurmuştu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak.

    Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı ve imzalar atıldı.

    Survivor'da önceki sezonlarda yarışmış ve All Star için kendileriyle fikir alışverişinde bulunulmuş birçok kişiyle toplantılar yapılmıştı. Kırmızı - Mavi Takım formatıyla ekranlara gelecek Survivor All Star için ayrıca son 6 sezonun tüm şampiyon ve finalistlerine teklif götürülmüştü.

        NİSA VE BARIŞ AYNI TAKIMDA

        Survivor sonrasında aşk yaşamaya başlayan iki isim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı da bu sezon Survivor'da yer alacak. Eski aşıklar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

        İddialara göre; Nisa ve Barış ayrı ayrı takımlarda yarışacaklardı. Ancak yapımda tarafından alınan bir son dakika kararına göre Nisa ve Barış aynı takımda yarışacak.

        Survivor iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Survivor'ın reklam çekimlerinde Barış Murat Yağcı'nın, bir başka yarışmacıyla kavgaya karıştığı iddia edildi.

            Sosyal medyada yer alan iddialara göre Barış Murat Yağcı ile Hikmet Tuğsuz, çekimlerde kavga etti. Ancak bu konuya dair ne bir doğrulama ve de yalanlama gelmedi.

            Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin iddiasına göre kadroda yer alacak 26 kişinin adı kesinleşti hatta imzalar atıldı. İşte Survivor 2022'de yer alacağı iddia edilen o 26 kişi.

            Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Merve Aydın, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Nagihan Karadere, Mert Öcal, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Batuhan Karacakaya, Hikmet Tuğsuz, Seda Ocak, Sema Aydemir, Berkan Karabulut

            Anıl Berk Baki, Sude Burcu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Gizem Memiç, Berna Keklikler, Adem Kılıçcı, Gökhan Keser, Yağmur Banda, Aycan Yanaç, Gizem Kerimoğlu

            YEDEKLER

            Ardahan Uzkanbaş

            Elif Yıldırım Gören
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın özene bezene kurduğu Survivor All-Star kadrosu başlamadan gırtlak gırtlağa! 2022'de TV 8'de kan çıkacak
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