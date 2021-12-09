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    • Magazin
    • 09.12.2021 07:03
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    • 09.12.2021 08:54
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    Deniz Akkaya mahkemelik oldu: Müberya Sağlam beni tehdit etti!

    Deniz Akkaya, makyaj sanatçısı Müberya Sağlam’dan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık, Sağlam’ın paylaşımını basit kötülemeden ibaret bulduğu için takipsizlik kararı verdi. Akkaya ise “Sağlam beni hem rencide, hem de kızım üzerinden tehdit etti” diyerek karara itirazda bulundu.

    Deniz Akkaya mahkemelik oldu!
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    Deniz Akkaya, sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapıp kızı üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle makyaj sanatçısı Müberya Sağlam hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Müberya Sağlam'ın Deniz Akkaya hakkındaki paylaşımını basit bir kötülemeden ibaret bulup takipsizlik kararı verdi.

    KIZINI ÖPERİM
    Akkaya, bu karara itiraz ederek "Müberya Sağlam hakkımda iftira atıp finalde de 'Kızınızı öpüyorum' şeklinde mesaj atarak açıkça beni tehdit etmiştir. Hakaret ve tehditten cezalandırılmalı" dedi.

    Makyaj sanatçısı Müberya Sağlam, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Deniz Akkaya hakkında hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu.

    Akkaya ise yapılan paylaşımın kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğünü öne sürerek savcılığa başvurmuş fakat savcılık paylaşımda bahsi geçen ifadelerin basit kötülemeden ibaret olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

    Akkaya avukatı aracılığıyla tekrar İstanbul Başsavcılığı'na başvurarak karara itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akkaya'nın avukatı önceki şikayetlerinde Sağlam hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığını vurgulayarak savcılıktan takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmanın başlatılması talebinde bulundu.


        'SÖZLERİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL'
        Akkaya'nın avukatının savcılığa sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim hakkında yapılan paylaşım, takipsizlik kararında bahsedildiğinin aksine açıkça hakaret ve iftira içerir. Müberya Sağlam'ın sözleri düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değildir. Müvekkilimi aşağılamaya ve rencide etmeye yöneliktir.

        Sağlam, müvekkilime sosyal medyadan '79'luyum. Hatırladım neler yaptığını. Umarım sen de hatırlarsın koca ülke seni nasıl hatırlıyor. Kızınızı öpüyorum' şeklinde mesaj atarak açıkça kızıyla tehdit etmiştir. Müvekkilimi 12 yaşındaki kız çocuğu üzerinden tehdit eden bu şahsın nasıl çirkin bir zihniyete sahip olduğu açıktır. Söylediği saygısızca ve hukuka aykırı sözler, tehditler, hakaretler, iftiralar nedeniyle şüpheli hakkında acilen dava açılmalıdır ve cezalandırılmalıdır."

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        Haberler Magazin Deniz Akkaya mahkemelik oldu: Müberya Sağlam beni tehdit etti!
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