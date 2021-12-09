Deniz Akkaya mahkemelik oldu: Müberya Sağlam beni tehdit etti!

Sağlam, müvekkilime sosyal medyadan '79'luyum. Hatırladım neler yaptığını. Umarım sen de hatırlarsın koca ülke seni nasıl hatırlıyor. Kızınızı öpüyorum' şeklinde mesaj atarak açıkça kızıyla tehdit etmiştir. Müvekkilimi 12 yaşındaki kız çocuğu üzerinden tehdit eden bu şahsın nasıl çirkin bir zihniyete sahip olduğu açıktır. Söylediği saygısızca ve hukuka aykırı sözler, tehditler, hakaretler, iftiralar nedeniyle şüpheli hakkında acilen dava açılmalıdır ve cezalandırılmalıdır."

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