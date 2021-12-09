Deniz Akkaya mahkemelik oldu: Müberya Sağlam beni tehdit etti!

Deniz Akkaya, sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapıp kızı üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle makyaj sanatçısı Müberya Sağlam hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Müberya Sağlam'ın Deniz Akkaya hakkındaki paylaşımını basit bir kötülemeden ibaret bulup takipsizlik kararı verdi.
KIZINI ÖPERİM
Akkaya, bu karara itiraz ederek "Müberya Sağlam hakkımda iftira atıp finalde de 'Kızınızı öpüyorum' şeklinde mesaj atarak açıkça beni tehdit etmiştir. Hakaret ve tehditten cezalandırılmalı" dedi.
Makyaj sanatçısı Müberya Sağlam, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Deniz Akkaya hakkında hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu.
Akkaya ise yapılan paylaşımın kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğünü öne sürerek savcılığa başvurmuş fakat savcılık paylaşımda bahsi geçen ifadelerin basit kötülemeden ibaret olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.
Akkaya avukatı aracılığıyla tekrar İstanbul Başsavcılığı'na başvurarak karara itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akkaya'nın avukatı önceki şikayetlerinde Sağlam hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığını vurgulayarak savcılıktan takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmanın başlatılması talebinde bulundu.