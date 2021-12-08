Bir Zamanlar Çukurova'dan iki ayrılık haberi daha geldi. Reyting rekortmeni diziden iki isim daha ayrılıyor. 4 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren ve Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılıklar bitmiyor. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Hande Soral derke 'gitmez' denilen o iki isim de gidiyor.
Şimdilerde başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.
Dizide bir süredir devam eden vedalara iki yenisi daha eklendi.
Ekranların iddialı dizisinde ilk bölümlerden beri kadroda olan o oyuncuların fişi çekildi.
Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Genç'in projeye veda edeceği ortaya çıktı.
Diziyle birlikte tanınan Selin Genç Ocak ayı itibariyle Adana'ya veda edecek.