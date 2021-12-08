SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi.

2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanlığı yaptı.

Lisans eğitimini 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamladı.

Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2014 yılında Olur Olur sinema filmiyle ilk kez beyazperdede boy gösterdi. Aynı yıl Vicdan dizisinde ufak bir rolde yer alırken, 2016 yılında yayınlanan Toz Ruhu dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Avlu ve Yüz Yüze dizilerindeki performansıyla beğeni topladı.

1988 doğumlu olan Selin Yeninci, 2021 yılı itibarıyla 33 yaşındadır ve bekardır. Selin Yeninci 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve oğlak burcudur.