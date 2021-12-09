Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı: Etrafı curcunaya çevirdi! Ali kıran baş kesen olacak!

Sadakatsiz 43. bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak ediliyor. Güçlü ailesinin sırlarının Bahar'a kötü bir haber geldi. Derya, Bahar'ın hamilelik sürecinde bir takım sorunlar olduğunu Asya'ya anlattı. Bu sorunlar ise Bahar'ı bir karar alma noktasına taşıdı. Köşeye sıkışan Leyla, Derin'i ateşe attı. Bu planların hepsini Derin'le birlikte yaptıklarını söyleyen Leyla, onu zor duruma sokarak kendini kurtarmaya çalıştı ancak Derin bunun altında kalmadı. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARAS, ASYA'YA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Aras, Asya'ya gecenin sonunda evlenme teklifi ediyor. Asya, Aras'ın evlilik teklifine ne cevap verecek? Onların bu anlarını gören Ali ve Volkan ne yapacak?