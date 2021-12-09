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    • Magazin
    • 09.12.2021 09:04
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    • 09.12.2021 09:04
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    Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı: Etrafı curcunaya çevirdi! Ali kıran baş kesen olacak!

    Kanal D ekranlarında merakla takip edilen Sadakatsiz'de heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Son bölümde Gönül ve Haluk'un barışma yemeğine Volkan damga vurdu. Volkan'ın söyledikleri tüm ailenin tadını kaçırdı. Artık Volkan ve Güçlü Ailesi karşı karşıya gelince olanlar oldu. Aras'ı annesinin etrafında görmekten rahatsız olan Ali'nin öfkesi giderek arttı. Ali, Asya'nın odasında Aras'ın ona hediye ettiği defteri buldu ve çılgına döndü. Bölümün hemen ardından Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sadakatsiz 43. bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak ediliyor. Güçlü ailesinin sırlarının Bahar'a kötü bir haber geldi. Derya, Bahar'ın hamilelik sürecinde bir takım sorunlar olduğunu Asya'ya anlattı. Bu sorunlar ise Bahar'ı bir karar alma noktasına taşıdı. Köşeye sıkışan Leyla, Derin'i ateşe attı. Bu planların hepsini Derin'le birlikte yaptıklarını söyleyen Leyla, onu zor duruma sokarak kendini kurtarmaya çalıştı ancak Derin bunun altında kalmadı. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    ARAS, ASYA'YA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

    Aras, Asya'ya gecenin sonunda evlenme teklifi ediyor. Asya, Aras'ın evlilik teklifine ne cevap verecek? Onların bu anlarını gören Ali ve Volkan ne yapacak?

    Gönül ve Haluk'un barışma yemeğine Volkan damga vurdu. Volkan'ın söyledikleri tüm ailenin tadını kaçırdı! Artık Volkan ve Güçlü Ailesi karşı karşıya...

    Aras, Asya ile romantik bir akşam yemeği yiyor. Ona olan duygularını da dile getiren Aras, geceye damga vuran bir hediye ile Asya'nın gönlünü alıyor!

    Volkan, Derin tarafından onu takip eden adamı yakalıyor. Kim tarafından takip edildiğini bilmeyen Volkan, bu işin altından da Derin'in çıktığını öğrenince ne yapacak?

        Aras'ı annesinin etrafında görmekten rahatsız olan Ali'nin öfkesi giderek artıyor. Ali, Asya'nın odasında Aras'ın ona hediye ettiği defteri buluyor ve çılgına dönüyor. Peki Asya, Ali'yi nasıl sakinleştirecek?

        Leyla, Asya ile baş edemeyince soluğu Volkan'ın kapısında alıyor. Volkan'la birlik olup, Asya ve Aras'ı ayırmaya çalışan Leyla, ona şok bir teklifte bulunuyor. Peki Volkan, Leyla ile güçlerini birleştirecek mi?

        Bahar'a kötü bir haber geliyor. Derya, Bahar'ın hamilelik sürecinde bir takım sorunlar olduğunu Asya'ya anlatıyor. Bu sorunlar ise Bahar'ı bir karar alma noktasına taşıyor. Peki Bahar'ın hastalığı ne? Bahar, bebeğinden vazgeçmeyi göze alacak mı?

        Ortaya çıkan Derin, Asya'nın eline düşüyor. Bu olanların kesinlikle Volkan'ın kulağına gitmemesini isteyen Derin, Aras ve Asya'ya adeta yalvarıyor.

        Köşeye sıkışan Leyla, Derin'i ateşe attı. Bu planların hepsini Derin'le birlikte yaptıklarını söyleyen Leyla, onu zor duruma sokarak kendini kurtarmaya çalışıyor ancak Derin bunun altında kalmıyor!

            Cavidan, Derya'nın doğum günü için vakıfa geliyor. Bir anda Nil ve Selçuk arasındaki durumu fark eden Cavidan, analizleriyle herkesi şoke ediyor.

            Leyla, boşanma davasını zor sokmak için topladığı delilleri kullanmaya başlıyor. Ancak Aras, onun bu oyunlarını bozuyor. Leyla, şimdi ne yapacak?
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            Haberler Magazin Sadakatsiz 43. bölüm fragmanı: Etrafı curcunaya çevirdi! Ali kıran baş kesen olacak!
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