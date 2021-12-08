Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'un göbeğinde iç çamaşırsız! Banyodan, yataktan derken hızını alamadı bu sefer...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'un orta yerinde iç çamaşırsız! Banyodan, yataktan derken bu sefer de... Serdar Ortaç'ın 'şeytan görsün yüzünü' dediği eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'a bir geldi, pir geldi. İstanbul'a geldiğinden bu yana oldukça cesur pozlarını birbiri ardından paylaşan Chloe, bu kez İstanbul'un göbeğindeki bir otelde, iç çamaşırsız videosuyla olay yarattı. Chloe'nin videosunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Chloe Loughnan'ın o pozları.