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    • Magazin
    • 09.12.2021 09:33
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    • 09.12.2021 19:14
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    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'un göbeğinde iç çamaşırsız! Banyodan, yataktan derken hızını alamadı bu sefer...

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'a bir geldi pir geldi. 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve 5 yıllık evliliklerini 2019'da sonlandıran ikiliden Chloe Loughnan, Ortaç'la olan olaylı boşanmasının ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinden bu yana cesur paylaşımlarıyla olay yaratan Loughnan yine yaptı yapacağını. Chloe Loughnan, yaptığı video paylaşımla adından söz ettirdi. Instagram'dan iç çamaşırsız kombinli halini paylaşan güzel modele kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'un orta yerinde iç çamaşırsız! Banyodan, yataktan derken bu sefer de... Serdar Ortaç'ın 'şeytan görsün yüzünü' dediği eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'a bir geldi, pir geldi. İstanbul'a geldiğinden bu yana oldukça cesur pozlarını birbiri ardından paylaşan Chloe, bu kez İstanbul'un göbeğindeki bir otelde, iç çamaşırsız videosuyla olay yarattı. Chloe'nin videosunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Chloe Loughnan'ın o pozları.

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'da pozlarına devam ediyor. İrlandalı model iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir otelde kalıyor.

    Bir süre önce silikonlarını yenileyen model kaldığı otelden önce turuncu bikinisiyle aynada poz vermişti.

        Chloe Loughnan, sonrasında bornozla yatağa girdi. Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce yorum ve beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazmıştı.

        İÇ ÇAMAŞIRSIZ KOMBİNİ ÇOK KONUŞULUR

        İki yıl sonra tekrar İstanbul'a gelen 29 yaşındaki model, bu kez de iç çamaşırsız kombiniyle ağızları açık bıraktı.

        İŞTE O GÖRÜNTÜLER

        Chloe Loughnan'ın video paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

            Öte yandan Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı ve nafaka sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı.

            Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş' diyorlar. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'un göbeğinde iç çamaşırsız! Banyodan, yataktan derken hızını alamadı bu sefer...
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