Ortada ne Masumlar Apartmanı kaldı ne de Masterchef! Destan tüm rakiplerine havlu attırdı!

7 Aralık Salı günü yayınlanan program ve diziler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanırken birinci olan yapım duyuruldu. Dün açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Destan dizisi birinci sırada yer aldı. Programın ardından 2. sırada Esra Erol'da programı yerini aldı. Son haftalarda Masumlar Apartmanı'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde kulaktan kulağa geziniyor. Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından gözler ise yayıncı kuruluşun alacağı karara çevrildi.
DESTAN ZİRVEYE KURULDU
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.
#DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye gündeminde birinci sırada ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de zirvedeydi.
Destan, üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,89 reyting ve %19,92 izlenme payı alarak birinci oldu. 20+ABC1'de ise %7,43 reyting ve %15,95 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.