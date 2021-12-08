Ortada ne Masumlar Apartmanı kaldı ne de Masterchef! Destan tüm rakiplerine havlu attırdı!

Hastaymış gibi davranarak bir süredir olup biteni takip eden Alpagu Han'ın ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Sarayı işgal etmek üzere fırsat kollayan Balamir, ağabeyinin otoritesine karşı koyamayarak boyun eğdi ve kızı Kırçiçek'in Batuga ile evlenmesini kabul etti. Batuga ve Kırçiçek'in yüzükleri Akkız'ın gözleri önünde takıldı!