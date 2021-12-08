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    • Magazin
    • 08.12.2021 09:57
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    • 08.12.2021 09:57
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    Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda All Star jürisi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

    Televizyonların sabah kuşağı programlarını yakından takip edenler Gülşah Saraçoğlu kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Daha önce TV8’de yayınlanan ve geçtiğimiz sezon final yapan Doya Doya Moda All Star’da jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, 2. Sayfa programına katılınca yeniden gündem konusu oldu ve hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki programda ünlülerin kıyafetlerini değerlendiren Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gülşah Saraçoğlu kimdir?

    Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda All Star jürisi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de hafta içi her sabah ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk olarak katılan isim magazin gündeminde yer almaya başladı ve izleyiciler Gülşah Saraçoğlu'nun hayatına dair bilgileri merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

    Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

    İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

    2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

    Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

    2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

        Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler.

        GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ?

        Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012'de boşanmıştır. Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018'de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.
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