Berdan Mardini'nin akıllara tarzına herkez ağzına geleni söyledi Mardini dayanamadı! Özcan Deniz yorumlarından sonra...

Berdan Mardini'den göğüs dekolteli yeni tarzı sonrası Özcan Deniz açıklaması! Berdan Mardini'nin çıplak ceketli pozu olay oldu... Son dönemde eski eşi ve çocuklarının annesi olan Fatoş Yelliler ile yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, önceki gün Instagram hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık birbirine girdi. Son imajıyla dikkat çeken Berdan Mardini, ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e benzetildi. Bugün ünlü türkücüden iddialara ilk kez cevap geldi.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ile aşkını ilan etti. Ünlü modacı söylentiler çıkmadan önce, "Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyerek, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.
Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.