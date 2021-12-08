Berdan Mardini'nin akıllara tarzına herkez ağzına geleni söyledi Mardini dayanamadı! Özcan Deniz yorumlarından sonra...

Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim. 'Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim' dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur?"