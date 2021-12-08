Kafasına silahı dayadı ve silahı ateşledi! Teşkilat'ta ciğerleri paramparça edecek ayrılık iddiası!

Pazar günlerine damgasını vurmaya devam eden Teşkilat dizisinde Serdar'ın kafasına silahı dayayıp intihar etme girişimi 26. bölüm fragmanında şok etkisi yarattı. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıkmıştı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmekteydi. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girmişti. Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı. Diziden ayrılıyor iddiaları ise ayyuka çıktı.

VEDA MI EDİYOR?

Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.