Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!

Dizi sektörünün en çok konululan yapımı Sadakatsiz'in yeni bölümlerinde yer yerinden oynamaya devam ediyor. Bir türlü kavuşamayan aşıklar Asya ve Aras'ın önüne sık sık engeller çıkmaya devam ediyor. Volkan'ın Asya'yı geri kazanmak için Ali'yi öne sürmesi izleyicilere saç baş yoldurtuyor. Ali'nin babasını dinleyip Asya'nın hayatına müdahale etmesi herkesi sinir krizine sokuyor. Asya, Aras ve Volkan üçgeninde sular durulmazken dizi ile ilgili ilk bölümlerden itibaren dikkat çeken bir detayın sırrı aylar sonra çözüldü.