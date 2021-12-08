Sadakatsiz Asya'nın saç hareketinin gizemi çözüldü! Nedeni ortaya çıktı kimse bunu beklemiyordu! Dizide habire saçlarını düzeltiyordu!

Dizi sektörünün en çok konululan yapımı Sadakatsiz'in yeni bölümlerinde yer yerinden oynamaya devam ediyor. Bir türlü kavuşamayan aşıklar Asya ve Aras'ın önüne sık sık engeller çıkmaya devam ediyor. Volkan'ın Asya'yı geri kazanmak için Ali'yi öne sürmesi izleyicilere saç baş yoldurtuyor. Ali'nin babasını dinleyip Asya'nın hayatına müdahale etmesi herkesi sinir krizine sokuyor. Asya, Aras ve Volkan üçgeninde sular durulmazken dizi ile ilgili ilk bölümlerden itibaren dikkat çeken bir detayın sırrı aylar sonra çözüldü.
ASYA'NIN SAÇ HAREKETİ NE ANLAMA GELİYOR?
Dizinin izleyicileri Cansu Dere'nin bu hareketi için sürekli "Saçını düzeltmesine takılmaktan diziyi izleyemiyoruz" yorumunda bulunuyor.
Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın bu hareketi bilinçli yaptığı ortaya çıktı.
Sadakatsiz dizisinin BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisiden uyarlama olduğu zaten biliniyor.
Asya'nın saç hareketini orjinal dizideki karakterin de yaptığı ortaya çıktı.
Görünen o ki Cansu Dere, Sadakatsiz dizisine hazırlanırken orjinal hikayeyi de izlemiş ve karakteri o kadar özümsemiş ki bu hareketi de atlamamış.