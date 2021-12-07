Seda Sayan ve Ender Saraç gidiyor Alişan geliyor! İnstagram hesabından duyurdu! Demet Akalın'sız bu kez tek başına...

Ünlü şarkıcı Alişan son olarak meslektaşı Demet Akalın ile kendi adlarını kullandıklarını 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' adlı programı sunmuştu. Star TV ekranlarında yayınlanan program bittikten sonra Alişan bir süre ekranlardan uzak durmuştu.
GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koranavirüs sebebiyle kaybeden Alişan, alışveriş merkezinde ağabeyinin yeğenleriyle gezerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı yeni bir projenin sinyalini vermişti.
Tek başına TRT1 ekranlarında program sunmaya başlayacağını söyleyen Alişan tarih vermemişti.
FRAGMAN YAYINLANDI TARİH BELLİ OLDU
Alişan artık hafta içi her gün TRT1'de 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı program sunacak. Program saat 09:30'da başlayacak.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
2,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan sevilen şarkıcı heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Bir çok yakın arkadaşı da kendi hesaplarından programın reklamını yapmayı ihmal etmedi.
İşte Alişan'ın o paylaşımı ve fragman...
EŞİ BUSE VAROL İLE AYRILIYOR MU?
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Buse Varol'un alyansının ve tektaşının olmaması ayrılık iddialarını arttırdı.