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    • Magazin
    • 07.12.2021 21:59
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    • 08.12.2021 00:25
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    Seda Sayan ve Ender Saraç gidiyor Alişan geliyor! İnstagram hesabından duyurdu! Demet Akalın'sız bu kez tek başına...

    Uzun süredir ekranlarda program sunmayan Alişan pistlere öyle bir giriş yapıyor ki tozu dumana katmaya geliyor. Gündüz kuşağında en ço izlenen programlardan Seda Sayan ve Ender Saraç ne yapacağını şaşırdı. TRT 1 ekranlarda hafta içi her gün 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı program sunmaya hazırlanan ünlü şarkıcı diğer tüm programları geride bırakmayı hedefliyor. İşte reytingleri alt üst etmeye gelen Alişan'ın yeni programı hakkında detaylar...

    Seda Sayan ve Ender Saraç gidiyor Alişan geliyor ortalık karışacak!

    Ünlü şarkıcı Alişan son olarak meslektaşı Demet Akalın ile kendi adlarını kullandıklarını 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' adlı programı sunmuştu. Star TV ekranlarında yayınlanan program bittikten sonra Alişan bir süre ekranlardan uzak durmuştu.

    GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!

    Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koranavirüs sebebiyle kaybeden Alişan, alışveriş merkezinde ağabeyinin yeğenleriyle gezerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı yeni bir projenin sinyalini vermişti.

    Tek başına TRT1 ekranlarında program sunmaya başlayacağını söyleyen Alişan tarih vermemişti.

    FRAGMAN YAYINLANDI TARİH BELLİ OLDU

    Alişan artık hafta içi her gün TRT1'de 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı program sunacak. Program saat 09:30'da başlayacak.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    2,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan sevilen şarkıcı heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Bir çok yakın arkadaşı da kendi hesaplarından programın reklamını yapmayı ihmal etmedi.

    İşte Alişan'ın o paylaşımı ve fragman...

    EŞİ BUSE VAROL İLE AYRILIYOR MU?

    2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Buse Varol'un alyansının ve tektaşının olmaması ayrılık iddialarını arttırdı.

        Boşanma haberlerini yalanlayan Buse Varol, ayrılık haberleri ardından Instagram hikayeler bölümünden paylaşımda bulundu. Mutlu evliliğin sırrı sorusuna eşinin fotoğrafıyla yanıt veren Buse Varol, aynı zamanda iddiaları yalanlamış oldu. Buse Varol Alişan'ı çok sevdiğini söyleyerek alyansını çıkarmadığını da paylaşımındaki paylaştığı fotoğrafla gösterdi.
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