Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2. Sayfa programının bugünkü konuğu ünlü modacı oldu ve sanatçıların giyindikleri kıyafetlerin uyumlu olup olmadığına ilişkin eleştirilerini yapan, yorumlarına katan Muammer Ketenci'nin hayatı hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak edildi. İşte tüm detaylar…
MUAMMER KETENCİ KİMDİR?
Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.
İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.
Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.