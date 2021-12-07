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    • Magazin
    • 07.12.2021 10:58
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    • 07.12.2021 10:59
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    Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı?

    Televizyon kanallarındaki programları yakındna takip eden izleyiciler Muammer Ketenci kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Bugün TV8’in sevilen magazine programı 2. Sayfa’ya konuk olan ünlü modacı Muammer Ketenci, ünlüleri kıyafetleri ile değerlendirdi ve ilgiyle izlendi. Hayatına dair bilgiler de merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Muammer Ketenci kimdir?

    Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2. Sayfa programının bugünkü konuğu ünlü modacı oldu ve sanatçıların giyindikleri kıyafetlerin uyumlu olup olmadığına ilişkin eleştirilerini yapan, yorumlarına katan Muammer Ketenci'nin hayatı hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak edildi. İşte tüm detaylar…

    MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

    Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.

    İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

    Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.

        Tasarladığı kıyafetler dünyaca ünlü isimler tarafındanda beğeni ile giyilmektedir. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok ünlü ile çalışan Muammer Ketenci en önemli ve dünyada ses getiren çalışması ise Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin Crazy in Love albüm kapağı için tasarladığı büstiyer'dir. Muammer Ketenci haute couture tasarımların yanı sıra, halkında rahatlıkla satın alıp kullanabileceği özel tasarım modellerden oluşan konsept ürünlerini, kendi adını taşıyan ticari markası altında çıkartmıştır.

        Evli ve iki çocuk babasıdır.
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