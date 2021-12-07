Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı?

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.