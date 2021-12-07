Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında? Muammer Ketenci aslen nereli, evli mi, çocukları var mı, ne iş yapıyor?

Televizyon kanallarındaki programları yakındna takip eden izleyiciler Muammer Ketenci kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Bugün TV8'in sevilen magazine programı 2. Sayfa'ya konuk olan ünlü modacı Muammer Ketenci, ünlüleri kıyafetleri ile değerlendirdi ve ilgiyle izlendi. Hayatına dair bilgiler de merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı? İşte ayrıntılar…
MUAMMER KETENCİ KİMDİR?
Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.
İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.
Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.