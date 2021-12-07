Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında? Muammer Ketenci aslen nereli, evli mi, çocukları var mı, ne iş yapıyor?

Televizyon kanallarındaki programları yakındna takip eden izleyiciler Muammer Ketenci kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Bugün TV8'in sevilen magazine programı 2. Sayfa'ya konuk olan ünlü modacı Muammer Ketenci, ünlüleri kıyafetleri ile değerlendirdi ve ilgiyle izlendi. Hayatına dair bilgiler de merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Muammer Ketenci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı? İşte ayrıntılar…