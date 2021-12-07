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    • Magazin
    • 07.12.2021 10:07
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    • 07.12.2021 21:09
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    Bir Zamanlar Çukurova'da yürek dağlayan ayrılık gözler harıl harıl onu arayacak! Bu ayrılık çok canlar yakacak

    Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, yoluna tam gaz devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan, Furkan Palalı gibi isimleri bulunduran ve bir ekran klasiği haline gelen Bir Zamanlar Çukurova hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre atv ekranlarında başladığı günden bu yana Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosunda yer alan o isim, Çukurova izleyicisine 'elveda' diyecek.

    Bir Zamanlar Çukurova’da yürek dağlayan ayrılık

    Bir Zamanlar Çukurova'da yürek dağlayan ayrılık gözler harıl harıl onu arayacak! Bu ayrılık çok canlar yakacak... İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, o gün bugündür zirvedeki yerini kimselere kaptırmayarak eşine benzerine az rastlanır bir başarıya imzasını atan, atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu sezonda da büyük ilgi görüyor. Hem oyuncu kadrosunda hem de senaryosunda sık sık değişikliğe giderek dinamizmi koruyan Bir Zamanlar Çukurova hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre o isim Bir Zamanlar Çukurova ailesine veda ediyor.

    Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

        Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden izleyicisini üzecek bir haber geldi.

        Vahide Perçin'le başlayıp Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hande Soral ve son olarak Kerem Alışık ile devam eden ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

        SELİN GENÇ PROJEYE VEDA EDİYOR

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin mutfak ekibinin önemli isimlerinden Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, projeden ayrılacak.

            Diziyle birlikte büyük bir üne kavuşan Genç'in ocak ayı itibarıyla Adana'ya veda edeceği öğrenildi.

            SELİN GENÇ KİMDİR?

            Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'e hayat veren Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

            Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim gördü.

            Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcu.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da yürek dağlayan ayrılık gözler harıl harıl onu arayacak! Bu ayrılık çok canlar yakacak
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