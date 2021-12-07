Bir Zamanlar Çukurova'da yürek dağlayan ayrılık gözler harıl harıl onu arayacak! Bu ayrılık çok canlar yakacak... İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, o gün bugündür zirvedeki yerini kimselere kaptırmayarak eşine benzerine az rastlanır bir başarıya imzasını atan, atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu sezonda da büyük ilgi görüyor. Hem oyuncu kadrosunda hem de senaryosunda sık sık değişikliğe giderek dinamizmi koruyan Bir Zamanlar Çukurova hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre o isim Bir Zamanlar Çukurova ailesine veda ediyor.