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    • Magazin
    • 08.12.2021 09:45
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    • 08.12.2021 09:46
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    Masterchef Dilara ile Mehmet Yalçınkaya bombası patladı! Dilara Başaran için Sergen Özen'le sevgili deniyordu

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef hakkında bir haber sitesinde akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Ancak sonrasında yaptığı yemeklerden çok girdiği kavgalar ve Sergen Özen'le adının aşk dedikodularına karışmasıyla gündeme geldi. Fakat önceki gün öyle bir iddia ortaya atıldı ki, Demet Akalın'ın ekran başında tahammül edemediği Dilara'nın neden bu kadar yarışmada kaldığını doğrular nitelikte.

    Masterchef’te torpil gerçeği ifşa oldu!

    Masterchef'te torpil gerçeği ifşa oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya ve Dilara Başaran bombası akıllara durgunluk verdi! Demet Akalın... TV 8'in başarılı yarışması Masterchef hakkında şoke eden bir iddia sosyal medyada elden ele yayılmaya başladı. Her bir yarışmacının ayrı ayrı adından söz ettirdiği yarışmada en çok konuşulan isimlerin başında Dilara Başaran geliyor. İzleyicilerin pek haz etmediği Dilara Başaran ile jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki gören, duyan şaştı kaldı.

    MasterChef heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri etkilemeyi başarıyor. Yarışmacılar da bir yandan adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Jüriler arasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın bulunduğu programın 14 Ocak 2022 tarihinde final yapacağı iddia edilmişti bir süre önce.

    Geçtiğimiz günlerde sevilen yarışama MasterChef hakkında bazı söylentiler ortaya atıldı. Bu durum izleyiciler arasında resmen büyük bir kaosa neden oldu. Jüriler arasında olan Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıya akrabası olması nedeniyle sürekli torpil geçtiği iddia edildi. Daha önce oğlunu bile mutfaktan kovduğunu söyleyen Mehmet Yalçınkaya ile Dilara Başaran arasındaki dedikodunun çıkmasını herkes merak etti.

        Şef Mehmet Yalçınkaya'nın anne tarafından akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran izleyicinin de en çok desteklediği isimlerin başında geliyordu. Ancak bu akrabalık durumunun ortaya çıkması her iki ismin de geleceğini kararttı.

        Dilara Başaran'ın yemek yapan arkadaşlarına, "Hamurun çıtır olması için bir şeyler koymalısınız" yorumunu yapması üzerine normalde Mehmet Şefin çıldırması gerekiyordu. Ancak öyle olmadı. Şef çok sakin kalarak, "Mert arkadaşının koluna gir ve dışarıya çıkart" dedi.

        Böyle bir yorumda bulunması herkesi şaşırttı. Bu olayın ardından ortaya atıldı iddia. İddiaya ggöre Dilara Başaran ve Mehmet Şefin akrabaydı.

            Bir haber sitesinde yer alan iddiaya göre Dilara Başan yarışmaya son katılan şef adayların biri oldu. Bu iddia iki ismin akraba olduğu iddilarını güçlendirdi. Mehmet Şefin anne tarafından akraba olduğu iddiası güçlendi.

            İki isimden henüz akrabalık açıklaması gelmedi. Ancak bazı MasterChef izleyenleri buna inanmışa benziyor. Bir kısım ise bu iddianın uzaktan yakından alakaları olmadığını savunuyor.

            DEMET AKALIN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

            MasterChef yarışmasını takip eden kişilerden biri ünlü şarkıcı Demet Akalın. Sıkı bir MasterChef hayranı olan popçu Akalın, geçtiğimiz günlerde Dilara Başaran ile ilgili söylediği sözlerle gündeme düşmüştü. Yarışmada sert edalarıyla bilinen aşçı Dilara, Akalın'ın git Dilara git!' sözlerine maruz kaldı.

                Sosyal medyayı ikiye ayıran bu paylaşım nedeniyle Dilara ve Mehmet Şef'in arasındaki torpil iddiaları gerilimi iyice büyüdü. Bu durum izleyicinin yarışmacı Başaran'a karşı resmen gardını almalarına neden oldu.

                SERGEN'LE AŞK MI YAŞIYOR?

                Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilara Başaran ile Sergen Özen'in yarışmada gizli bir aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
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                Haberler Magazin Masterchef Dilara ile Mehmet Yalçınkaya bombası patladı! Dilara Başaran için Sergen Özen'le sevgili deniyordu
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