Masterchef Dilara ile Mehmet Yalçınkaya bombası patladı! Dilara Başaran için Sergen Özen'le sevgili deniyordu

Masterchef'te torpil gerçeği ifşa oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya ve Dilara Başaran bombası akıllara durgunluk verdi! Demet Akalın... TV 8'in başarılı yarışması Masterchef hakkında şoke eden bir iddia sosyal medyada elden ele yayılmaya başladı. Her bir yarışmacının ayrı ayrı adından söz ettirdiği yarışmada en çok konuşulan isimlerin başında Dilara Başaran geliyor. İzleyicilerin pek haz etmediği Dilara Başaran ile jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki gören, duyan şaştı kaldı.
MasterChef heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri etkilemeyi başarıyor. Yarışmacılar da bir yandan adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Jüriler arasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın bulunduğu programın 14 Ocak 2022 tarihinde final yapacağı iddia edilmişti bir süre önce.
Geçtiğimiz günlerde sevilen yarışama MasterChef hakkında bazı söylentiler ortaya atıldı. Bu durum izleyiciler arasında resmen büyük bir kaosa neden oldu. Jüriler arasında olan Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıya akrabası olması nedeniyle sürekli torpil geçtiği iddia edildi. Daha önce oğlunu bile mutfaktan kovduğunu söyleyen Mehmet Yalçınkaya ile Dilara Başaran arasındaki dedikodunun çıkmasını herkes merak etti.