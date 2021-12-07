Masumlar Apartmanı'nın Esra'sının kızı tatlılığıyla sosyal medyanın yeni fenomeni! Esra Ruşan'ın eski eşi meğer... Masumlar Apartmanı'nın yıldızını parlatan isimlerinden biri de 38 yaşındaki güzel oyuncu Esra Ruşan oldu. Dizide kendisiyle aynı adı taşıyan Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor. Esra Ruşan'ın Instagram hesabı biraz kurcalandığın da ise karşınıza dünyalar tatlısı minik kızı çıkıyor. İşte haberin detayları...
Esra Ruşan, Kars'ta doğdu ve eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atan Ruşan, sonrasında popüler dizilerde yer alarak adını duyurdu.
Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı.