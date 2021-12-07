Masumlar Apartmanı'nın Esra'sının bir kızı olduğunu duyanlar şaştı kaldı! Esra Ruşan'ın eski eşi ünlü çıktı minik kızı bir fenomen

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sının kızı tatlılığıyla sosyal medyanın yeni fenomeni! Esra Ruşan'ın eski eşi meğer... Masumlar Apartmanı'nın yıldızını parlatan isimlerinden biri de 38 yaşındaki güzel oyuncu Esra Ruşan oldu. Dizide kendisiyle aynı adı taşıyan Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor. Esra Ruşan'ın Instagram hesabı biraz kurcalandığın da ise karşınıza dünyalar tatlısı minik kızı çıkıyor. İşte haberin detayları...