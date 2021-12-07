İnstagram hesabından duyurdu! Seda Sayan ve Ender Saraç gidiyor Alişan geliyor! Demet Akalın'sız bu kez tek başına...

FRAGMAN YAYINLANDI TARİH BELLİ OLDU

Alişan artık hafta içi her gün TRT1'de 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı program sunacak. Program saat 09:30'da başlayacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

2,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan sevilen şarkıcı heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Bir çok yakın arkadaşı da kendi hesaplarından programın reklamını yapmayı ihmal etmedi.

İşte Alişan'ın o paylaşımı ve fragman...

EŞİ BUSE VAROL İLE AYRILIYOR MU?

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Buse Varol'un alyansının ve tektaşının olmaması ayrılık iddialarını arttırdı.