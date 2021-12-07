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    • Magazin
    • 08.12.2021 16:48
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    • 08.12.2021 16:49
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    Daha gemiden indiği an gönüllere ferahlık katacak! Barbaroslar öyle bir ismi kadrosuna kattı ki

    Barbaroslar öyle bir ismi kadrosuna kattı ki! Daha gemiden indiği an gönüllere ferahlık katacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadro ve konseptiyle ilgili yenilikler yapıldı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 10 ünlü oyuncu katıldı. Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. 3 sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakteriyle adından söz ettiren Emir Benderlioğlu Barbaroslar'da fırtınalar estirecek.

    Barbaroslar’dan çok konuşulacak transfer!

    Çok yakın zamanda Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10 yeni transfere imza attı. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Projede son zamanlarda yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 10 yeni isim dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Emir Benderlioğlu dizinin kadrosuna Piri Reis olarak katıldı.

    10 YENİ TRANSFER

    Emir Benderlioğlu - Piri Reis
    Cemre Gümeli - Meryem
    Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz
    Okan Şenozan - Karabay
    Gonca Cilasun - Hüma

    Özge Özkaplan - Şahsanem
    Burcu Gül Kazbek - Firuze
    Kaan Turgut - Gregor
    Serkan Ergün - Burak Reis
    Dilistan Balcı - Ayşe

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 10 ünlü oyuncu katıldı.

        Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. Son olarak da kadroya Emir Benderlioğlu katıldı.

        Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan diziye veda eden isimler arasında yer alıyor.

        EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

        28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı.

            2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Dumrul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı.

            2016-2017 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan Börü ve hemen ardından Aralık 2018'de vizyona giren Börü filminde Turan Kara karakterine hayat verdi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırdı.
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