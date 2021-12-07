Daha gemiden indiği an gönüllere ferahlık katacak! Barbaroslar öyle bir ismi kadrosuna kattı ki

Çok yakın zamanda Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10 yeni transfere imza attı. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Projede son zamanlarda yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 10 yeni isim dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Emir Benderlioğlu dizinin kadrosuna Piri Reis olarak katıldı.

10 YENİ TRANSFER

Emir Benderlioğlu - Piri Reis

Cemre Gümeli - Meryem

Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz

Okan Şenozan - Karabay

Gonca Cilasun - Hüma