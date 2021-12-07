Daha gemiden indiği an gönüllere ferahlık katacak! Barbaroslar öyle bir ismi kadrosuna kattı ki

Çok yakın zamanda Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10 yeni transfere imza attı. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Projede son zamanlarda yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 10 yeni isim dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Emir Benderlioğlu dizinin kadrosuna Piri Reis olarak katıldı.
10 YENİ TRANSFER
Emir Benderlioğlu - Piri Reis
Cemre Gümeli - Meryem
Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz
Okan Şenozan - Karabay
Gonca Cilasun - Hüma
Özge Özkaplan - Şahsanem
Burcu Gül Kazbek - Firuze
Kaan Turgut - Gregor
Serkan Ergün - Burak Reis
Dilistan Balcı - Ayşe
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 10 ünlü oyuncu katıldı.