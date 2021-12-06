Bircan Bali neden yok? Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, ne zaman dönecek? Söylemezsem Olmaz Bircan Bali nerede?

Söylemezsem Olmaz Bircan Bali neden yok?

Bircan Bali sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bali açıklamasında, "Sağlık sorunlarımdan dolayı bugün yayında olamayacağım. Gıda zehirlenmesi yaşadım fakat sonrasında yoğun bir kemik ağrısı oldu. Koronadan şüpheleniyoruz. Test yaptırmadan gitmek istemedim. Negatif görülürse sizlerleyim inşallah."

SEREN SERENGİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Seren Serengil, Bircan Bali'nin programda olmamasıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Seren Serengil'in yaptığı açıklama;

"Bugün partnerim Bircan Bali rahatsız o da benim gibi. Hafta sonunu serumlarla geçirdi. Ben yine cengaver geldim ama o gerçekten gelemedi."

bugün"BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.