Hadise Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu! Güzelliğiyle hayran bırakan Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'e bakın ne dedi
Hadise Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu! Güzelliğiyle hayran bırakan Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta trafik kazası ile gündeme gelen ve sevenlerini korkutan ikili, önceki akşam Altın Kelebek Ödül Töreni'nde boy gösterdi. 'En İyi Kadın Şarkıcı' seçilen Hadise, ödül konuşmasında sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmesi ile dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Hadise'nin gecede giydiği yeşil elbiseli paylaşımları büyük beğeni topladı.
Hadise Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu! Güzelliğiyle hayran bırakan Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'e bakın ne dedi...
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.
"TÜM GECE HEP ELİMİ TUTTUN TEŞEKKÜR EDERİM"
Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.