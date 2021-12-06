Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi, aşk mı yaşıyor? El ele yanak yanağa poz! Simge Aköz kimdir, kaç yaşında?

NE OLMUŞTU?

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Öte yandan Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda Hakan Gence'ye verdiği röportajda; 'Tanınıyor olmak neleri değiştirdi?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Sokakta tepkiler fazlalaştı. Ama hayatımda değişen bir şey olmadı. Sevdiğim insanlarlayım. Kadın ilgisi de erkek ilgisi de arttı. Aslında izleyici ilgisi arttı. İnsanlarla sokakta buluşabilmek, konuşabilmek güzel."

SİMGE AKÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Simge Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu olan Simge Aköz Voleybol Kadın Milli Takımı oyuncusudur.

Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan Simge Aköz libero pozisyonunda görev almaktadır.

Simge Aköz'ün voleybola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. 7 yaşında voleybola başlayan Simge Aköz kendisini geliştirerek Türkiye'nin en önemli voleybolcularından biri olmayı başardı.

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosuna katıldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının da liberosu olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Aköz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı.

Aköz, Filenin Sultanları ile ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken, bu turnuvada aynı zamanda "En İyi Libero" seçildi.

Milli Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan liberomuz, Avrupa Kıta Elemeleri'nde "En İyi Libero" seçildi.

2019-2020 sezonundan Eczacıbaşı VitrA takım kaptanı olan Simge Aköz, geçtiğimiz sezon gibi bu sene de Tijana Boskovic'le birlikte bu görevi sürdürecek.

Simge Aköz'ün İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/simgeakoz/