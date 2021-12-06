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    • Magazin
    • 07.12.2021 10:51
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    • 07.12.2021 10:51
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    Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi, aşk mı yaşıyor? El ele yanak yanağa poz! Simge Aköz kimdir, kaç yaşında?

    Anne, Çukur, Alev Alev ve son olarak da Sadakatsiz dizisinde oynayan oyuncu Berkay Ateş geçtiğimiz günlerde Ebrar Karakurt ile bir araya gelmişti. İki arkadaşın arasında Simge Aköz'ün de olması dikkat çekmişti. Daha sonra ise Simge Aköz ve Berkay Ateş'in yakınlaştıkları yönünde haberler ortaya çıktı. Ateş ve Aköz'ün ilişki yaşamaya başladıkları iddia edildi. Söz konusu fotoğrafta da çiftin samimi halleri aşk iddialarını güçlendirdi. İşte hayranları tarafından yoğun olarak araştırılan Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi? Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor? Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? soruların yanıtları...

    Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi, aşk mı yaşıyor?

    Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz'e gönlünü kaptırdı. Güzeller güzeli genç sporcuya sırıl sıklam aşık olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncunun birlikte çekilen samimi fotoğrafları da ortaya çıktı. Peki Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi? Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor? Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ikili hakkında bilgiler...

    BERKAT ATEŞ SİMGE AKÖZ BİRLİKTE Mİ, SEVGİLİ Mİ?

    Arkadaş ortamında tanışan Berkay Ateş ileSimge Aköz'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    34 yaşındaki ünlü oyuncunun kendisinden 4 yaş küçük 30 yaşındaki Aköz ile daha önce de fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Ancak ikili aşk iddialarına sessiz kaldı.

    Şu sıralar Sadakatsiz dizisinde rol alan Ateş'in seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

    Öte yandan Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda Hakan Gence'ye verdiği röportajda; 'Tanınıyor olmak neleri değiştirdi?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Sokakta tepkiler fazlalaştı. Ama hayatımda değişen bir şey olmadı. Sevdiğim insanlarlayım. Kadın ilgisi de erkek ilgisi de arttı. Aslında izleyici ilgisi arttı. İnsanlarla sokakta buluşabilmek, konuşabilmek güzel."

    SİMGE AKÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Simge Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu olan Simge Aköz Voleybol Kadın Milli Takımı oyuncusudur.

    Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan Simge Aköz libero pozisyonunda görev almaktadır.

    Simge Aköz'ün voleybola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. 7 yaşında voleybola başlayan Simge Aköz kendisini geliştirerek Türkiye'nin en önemli voleybolcularından biri olmayı başardı.

    Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosuna katıldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının da liberosu olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Aköz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı.

    Aköz, Filenin Sultanları ile ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken, bu turnuvada aynı zamanda "En İyi Libero" seçildi.

    Milli Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan liberomuz, Avrupa Kıta Elemeleri'nde "En İyi Libero" seçildi.

    2019-2020 sezonundan Eczacıbaşı VitrA takım kaptanı olan Simge Aköz, geçtiğimiz sezon gibi bu sene de Tijana Boskovic'le birlikte bu görevi sürdürecek.

    Simge Aköz'ün İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/simgeakoz/

        Simge Aköz Kulüp Başarıları

        2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
        2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
        2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
        2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
        2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
        2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
        2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
        2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
        2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        Simge Aköz Milli Takım ve Bireysel Başarıları

        2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
        2018 Milletler Ligi İkinciliği
        2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
        2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
        2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği
        2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

        2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
        2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
        2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"
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        Haberler Magazin Berkay Ateş Simge Aköz birlikte mi, sevgili mi, aşk mı yaşıyor? El ele yanak yanağa poz! Simge Aköz kimdir, kaç yaşında?
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