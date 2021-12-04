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    • Magazin
    • 04.12.2021 11:45
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    • 04.12.2021 11:45
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    Serel Yereli 'Narsisizme hoş geldiniz' dedi derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

    Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli bu kez derin göğüs dekoltesiyle paylaşım yaptı. Dekoltede sınır tanımayan Serel Yereli paylaşımına "Narsisizme hoş geldiniz" notunu düştü. İşte Serel Yereli'nin o paylaşımı.

    Serel Yereli ’Narsisizme hoş geldiniz’ dedi paylaştı

    Serel Yereli 'Narsisizme hoş geldiniz' dedi derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi... Bodrum Masalı adlı diziyle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra Türkiye'yi terk etmiş ve İngiltere'ye yerleşmişti. Londra'da müzik çalışmalarına ağırlık veren Serel Yereli bir yandan da sosyal medya paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Cesur pozlarıyla bilinen Serel Yereli bu kez tercihini derin göğüs dekoltesinden yana kullandı. İşte Serel Yereli'nin o pozları.

    Birkaç yıldır Londra'da müzik eğitimine devam eden oyuncu pandemi dolayısıyla 2 senedir Türkiye'ye giriş yapamamıştı.

    Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir'e dönen Yereli ailesiyle zaman geçirip İngiltere'ye döndü.

        İngiltere dönüşü iddialı pozlarına devam eden genç isim yeni paylaşımlarıyla gündemde. Son olarak ayna pozuyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

        İŞTE O PAYLAŞIMLAR

        Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu yine paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

        Önce klasik haline gelmiş bir Bill Withers şarkısı olan 'Ain't No Sunshine' notuyla paylaştı Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozlarını.
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            Haberler Magazin Serel Yereli 'Narsisizme hoş geldiniz' dedi derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi
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