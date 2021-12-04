Serel Yereli 'Narsisizme hoş geldiniz' dedi derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi... Bodrum Masalı adlı diziyle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra Türkiye'yi terk etmiş ve İngiltere'ye yerleşmişti. Londra'da müzik çalışmalarına ağırlık veren Serel Yereli bir yandan da sosyal medya paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Cesur pozlarıyla bilinen Serel Yereli bu kez tercihini derin göğüs dekoltesinden yana kullandı. İşte Serel Yereli'nin o pozları.