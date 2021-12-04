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    • Magazin
    • 04.12.2021 16:47
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    • 04.12.2021 16:47
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    Demet Özdemir daha fazla dayanamadı içini döktü 'çok kötüyüm korkunçtu' Meğer neler biriktirmiş içinde Demet'in kalbi çok kırık

    Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşk, rol aldığı reklam filmleri, dizileri ve filmleri, sosyal medya paylaşımları, söyledikleri, giydikleri, kullandıkları derken, Demet Özdemir son yıllarda aldığı her nefesle adından söz ettiren bir isim. Güzel yıldız bugünlere kolay kolay gelmedi. Şöhret yolunda babasıyla bile arasının bozulduğu bilinen Demet Özdemir, önceki gün katıldığı bir Youtube programında özel hayatına dair tüm bilinmeyenleri tek tek itiraf etti.

    Demet Özdemir daha fazla dayanamadı itiraf etti

    Demet Özdemir daha fazla dayanamadı içini döktü 'çok kötüyüm korkunçtu' Meğer neler biriktirmiş içinde Demet'in kalbi çok kırık... Demet Özdemir yine açıklamalarıyla gündemde. Kısa bir süre önce sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrıldığına dair iddialarla gündeme gelen ancak sonrasında bu iddiaları kati bir dille reddeden Demet Özdemir, İbrahim Selim'in Youtube programına katıldı. Özel hayatına ve geçmişine dair açıklamalarda bulunan Demet Özdemir bakın neler anlattı neler.

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştı. 4 aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, "9 yıldır aralıksız çalışıyorum ve artık dinlenmek istiyorum" dedi. Sözlerini sürdüren Demet Özdemir 'bakın eski mesleği neymiş' haberlerine nasıl üzüldüğünü ve geçirdiği süreci anlattı.

    İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ

    Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere sitem etti. O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.

    İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.

        KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM

        2, 2,5 yıl önce bir haber çıktı. 'Şok şok' diye. Başlıklar böyleydi; 'Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği.' "Bittik dedik. Bir şey oldu. Ama ne oluğunu bilmiyorum. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım. Fakat kendimi çok kötü hissettim.

        Dedim ki; "Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı 20 yıl mı yani. Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum."

        "UTANILACAK BİR ŞEY YOK"

        Dans ettiğim 3 tane video var. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? 'Vay Demet'e bak ya. Gördün mü dansçıymış eskiden.'

        Bu dil ne? Evet dansçıydım. Zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun?

        "SEVİLMEMEKTEN KORKTUM"

        Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.

            "SELİN ŞEKERCİ DESTEK OLDU"

            Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci Tweet attı. 'Ne yapmış yani?' diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum."

            "SABAHLARI UYANINCA KİMSEYLE KONUŞMAZDIM"
            "Çocukken uyandığında bir süre kimseyle konuşmazmışsın?" sorusunu ise güzel oyuncu, "Eskiden öyleydim ve korkunç biriydim. Hatta belki öyle olan kişiler de varsa bir şifre çözeriz şu anda. Çocukken inanılmaz hırslı, amaçları olan ve sabırsız biriydim. Her şey çok çabuk olsun istiyordum ama bunu düşündüğüm zamanlar 14 yaşındaydım. Yani ne kadar hızlı olabilir ki? Yine de bu sabırsızlık bende aşırı bir gerginlik yaratıyordu ve uyandığımda 'Neden uyandım ki bugün?' diye düşünüyordum. Mesela aşırı neşeli biriyle karşılaştığımda 'Neden bu kadar mutlusun, sabah sabah bu kadar neşeli olacak ne buluyorsun?' diye sorardım. Ne zaman ki yapmak istediğim işi yapmaya başladım, para kazandım ve aileme olan sorumluluklarımı yerine getirmeye başladım işte o zaman ben de 'Ne var bunda bu kadar gülünecek sabah sabah' denilecek tiplere döndüm. Kısacası hayattaki amacınızı veya sizi mutlu edecek şeyleri bulduğunuzda çok mutlu uyanıyorsunuz" şeklinde cevapladı.
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            Haberler Magazin Demet Özdemir daha fazla dayanamadı içini döktü 'çok kötüyüm korkunçtu' Meğer neler biriktirmiş içinde Demet'in kalbi çok kırık
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