Demet Özdemir daha fazla dayanamadı içini döktü 'çok kötüyüm korkunçtu' Meğer neler biriktirmiş içinde Demet'in kalbi çok kırık

İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ

Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere sitem etti. O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.

İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.