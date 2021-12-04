Demet Özdemir daha fazla dayanamadı içini döktü 'çok kötüyüm korkunçtu' Meğer neler biriktirmiş içinde Demet'in kalbi çok kırık... Demet Özdemir yine açıklamalarıyla gündemde. Kısa bir süre önce sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrıldığına dair iddialarla gündeme gelen ancak sonrasında bu iddiaları kati bir dille reddeden Demet Özdemir, İbrahim Selim'in Youtube programına katıldı. Özel hayatına ve geçmişine dair açıklamalarda bulunan Demet Özdemir bakın neler anlattı neler.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştı. 4 aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, "9 yıldır aralıksız çalışıyorum ve artık dinlenmek istiyorum" dedi. Sözlerini sürdüren Demet Özdemir 'bakın eski mesleği neymiş' haberlerine nasıl üzüldüğünü ve geçirdiği süreci anlattı.
İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ
Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere sitem etti. O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.
İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.