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    • Magazin
    • 04.12.2021 13:03
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    • 04.12.2021 13:04
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    Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir, konusu ne? Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde?

    Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı "Kaderimin Oyunu" dizisi 3 Aralık Cuma günü star TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir, konusu ne?

    Kaderimin Oyunu dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile 3 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan gibi isimler bulunan dizinin nerede çekildiği seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte yeni diziye dair tüm merak edilenler...

    KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Kaderimin Oyunu dizisi Amasya ve İstanbul'da çekiliyor. Çekimleri Amasya'da başlayan ve İstanbul'da devam edecek.

    Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

    Başrollerinde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.

    Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi, ''Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor ve konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?'' gibi i sorularla araştırmaların odağına oturuyor. İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu...

        KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Asiye – Öykü Karayel

        Cemal – Akın Akınözü

        Mahir – Sarp Apak

        Helin – Meriç Aral

        Zahide – Esra Dermancıoğlu

        Harun – Müfit Karacan

        Nedret – Ülkü Duru

        Raci – Kaan Çakır

        Nergis- Iraz Akçam

        Uğur- Yıldırım Özcan
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