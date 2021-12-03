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    • Magazin
    • 04.12.2021 13:21
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    • 04.12.2021 13:21
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    Yeni transferler peş peşe duyuruldu! Huzuru kaçıran olaydan sonra Gönül Dağı'ndan müjde var!

    Huzuru kaçıran olaydan sonra Gönül Dağı'ndan müjde var! Yeni transferler peş peşe duyuruldu. Bu sezon başında 2 değerli ismini kaybeden Gönül Dağı kadrosuna tam 8 yeni oyuncuyu kattı. Sezon başı Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Gönül Dağı'nın 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyircilerin yüzünde tebessüm oluşturmuştu. Dizinin kadrosuna Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Cem Kurtoğlu, Elif'in babası Yalçın rolüyle katılıyor. Yeni bölümde Asuman'ı isteme töreni herkesin huzurunu kaçıracak.

    Gönül Dağı’ndan bomba transfer!

    Ekranların en çok sevilen yapımlarından birisi olan Gönül Dağı bu sezon toplamda 8 ünlü ismi kadrosuna dahil etti. Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak hikaye mutlu sonla bitti. Son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor. Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Gönül Dağı bu hafta 42. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

    USTA TİYATROCU KADROYA KATILDI

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.

    Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Gönül Dağı bu hafta 42. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

    DOKTOR KENAN KAYBOLMUŞTU

    Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak hikaye mutlu sonla bitti.

        BU SEZON KADROYA KATILAN OYUNCULAR

        İzzet Altınmeşe
        Buse Orcan
        Halil İbrahim Kalaycıoğlu
        Cemil Şahin
        Ufkum Kalaoğlu
        Burak Haktanır
        Serkan Kuru
        Sevilay Gültekin

        AYRILAN İSİMLER

        Cemre Melis Çınar
        Utku Ateş

        İZZET ALTINMEŞE'NİN GELİŞİ SEVİNDİRDİ

        Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıktı.
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            Haberler Magazin Yeni transferler peş peşe duyuruldu! Huzuru kaçıran olaydan sonra Gönül Dağı'ndan müjde var!
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