Survivor Ayşe'nin son halini görenler inanamadı eridi bitti! Kilolarıyla alay konusu olan Ayşe Yüksel...

Survivor Ayşe Yüksel kilolu diye yerden yere vurulunca çark etti! Ayşe Yüksel eridi şişman diyenlere inat bakın ne hale geldi... Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada aldığı kilolar çok eleştirilen Ayşe Yüksel azmetti ve kilo verdi. Ayşe'nin son halini görenler 'helal olsun' demekten kendini geri alamıyor. İşte Ayşe Yüksel'in son hali...