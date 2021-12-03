13 yıl sonra setlere geri dönüyor! Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı!

2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi dizisinde Yunus'un oğlu Ferhat karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor. Alişan sosyal medya hesabından TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisinin setinden paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin Seksenler dizisinin setinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımları gören seyirciler heyecanlanırken Alişan'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oluyor. Kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi önemli isimleri barındıran Seksenler yeni transferleriyle adından söz ettirecek.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Yunus'un oğlu Ferhat karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor.