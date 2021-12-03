Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Çukurova'ya geliyor iddiaları ise yalan çıktı. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova EDHO'nun yıldızı için hamleyi yaptı geçen haftalarda kulislerde çok dile getirilmişti. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmişti. Ancak bu iddialar yalan çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle çok sevilen Ozan Akbaba'nın yeni projesi duyuruldu. Ünlü oyuncu Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol olacak.

BAŞKA PROJEDE YER ALACAK

Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı.