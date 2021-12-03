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    • Magazin
    • 04.12.2021 13:18
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    • 04.12.2021 13:18
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    Yeni projesi seyirciye adeta duygu seli yaşatacak! EDHO'daki macerası muammalı bitmişti!

    EDHO'daki macerası muammalı bitmişti! Yeni projesi seyirciye adeta duygu seli yaşatacak. 4. sezonuyla fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak gücüne güç kattı. Kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak kulislerde konuşulan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı açıklandı.

    Ünlü oyuncu hangi filmde oynayacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Çukurova'ya geliyor iddiaları ise yalan çıktı. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova EDHO'nun yıldızı için hamleyi yaptı geçen haftalarda kulislerde çok dile getirilmişti. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmişti. Ancak bu iddialar yalan çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle çok sevilen Ozan Akbaba'nın yeni projesi duyuruldu. Ünlü oyuncu Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol olacak.

    BAŞKA PROJEDE YER ALACAK

    Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı.

    Ancak kulislerde konuşulan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu.

    Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı açıklandı.

        OZAN AKBABA KİMDİR?

        Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

        Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezon boyunca Hızır'ın kardeşi İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı.
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            Haberler Magazin Yeni projesi seyirciye adeta duygu seli yaşatacak! EDHO'daki macerası muammalı bitmişti!
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