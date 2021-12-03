Masterchef'e salladı da salladı o isme demediğini bırakmadı! Demet Akalın yine yaptı yapacağını

Demet Akalın salladı da salladı 'ay bu ne zaman gidecek ya!' Masterchef Dilara Başaran'ı gözüne kestirdi kavgada söylenmez... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın'ın hedefinde bu kez Masterchef var. Daha önce de pek çok TV 8 programı için yorumlarda bulunan Demet Akalın, Masterchef'in yetenekli yarışmacısı Dilara Başaran'a kafayı öyle bir taktı ki, sosyal medyada demediğini bırakmadı. Anlaşılan o ki Dilara Başaran'ın Demet Akalın'ın elinden çok çekeceği var.