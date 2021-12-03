Masterchef'e salladı da salladı o isme demediğini bırakmadı! Demet Akalın yine yaptı yapacağını

Demet Akalın salladı da salladı 'ay bu ne zaman gidecek ya!' Masterchef Dilara Başaran'ı gözüne kestirdi kavgada söylenmez... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın'ın hedefinde bu kez Masterchef var. Daha önce de pek çok TV 8 programı için yorumlarda bulunan Demet Akalın, Masterchef'in yetenekli yarışmacısı Dilara Başaran'a kafayı öyle bir taktı ki, sosyal medyada demediğini bırakmadı. Anlaşılan o ki Dilara Başaran'ın Demet Akalın'ın elinden çok çekeceği var.
Her söylediği olay yaratan sanatçı Demet Akalın bu sefer de MasterChef için konuştu.
TV8 programlarının sıkı takipçisi olan Akalın'ın kırmızı takım oyuncusu Dilara Baran'a sinirlenip Instagram hesabı üzerinden ateş püskürmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Demet Akalın'ın olay yaratan MasterChef Dilara tepkisi...