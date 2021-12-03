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    • Magazin
    • 04.12.2021 09:10
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    • 04.12.2021 09:12
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    Masterchef'e salladı da salladı o isme demediğini bırakmadı! Demet Akalın yine yaptı yapacağını

    TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef 2021 yoluna devam ederken, Demet Akalın'ın yorumlarından nasibini aldı. Daha önce Survivor'da dahil pek çok TV 8 programı hakkında yorum yapan Demet Akalın'ın bu kez hedefinde Masterchef yarışmacısı Dilara Başaran vardı. Demet Akalın, Dilara Başaran hakkında öyle şeyler söyledi ki adeta kavgada söylenmeyecek cinsten. İşte Demet Akalın'ın Instagram hesabından paylaştığı 'her şeyi mahvettin' ifadelerine yer verdiği o görüntüler.

    Demet Akalın salladı da salladı ’ay bu ne zaman gidecek ya!’

    Demet Akalın salladı da salladı 'ay bu ne zaman gidecek ya!' Masterchef Dilara Başaran'ı gözüne kestirdi kavgada söylenmez... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın'ın hedefinde bu kez Masterchef var. Daha önce de pek çok TV 8 programı için yorumlarda bulunan Demet Akalın, Masterchef'in yetenekli yarışmacısı Dilara Başaran'a kafayı öyle bir taktı ki, sosyal medyada demediğini bırakmadı. Anlaşılan o ki Dilara Başaran'ın Demet Akalın'ın elinden çok çekeceği var.

    Her söylediği olay yaratan sanatçı Demet Akalın bu sefer de MasterChef için konuştu.

    TV8 programlarının sıkı takipçisi olan Akalın'ın kırmızı takım oyuncusu Dilara Baran'a sinirlenip Instagram hesabı üzerinden ateş püskürmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Demet Akalın'ın olay yaratan MasterChef Dilara tepkisi...

            MasterChef'i izlediği anları paylaşan Demet Akalın, yarışmadaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!' ifadelerini kullandı. Akalın, paylaşımına ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' notunu düştü.

            Demet Akalın'ın Dilara Başaran'a söylediği sözler, sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, ''Demet Akalın'ı seviyordum, şimdi daha çok seviyorum'' ve ''İlk defa aynı fikirdeyim'' gibi yorumlar yaptı.

            Kimi kullanıcı ise Akalın'ın Dilara yorumu için ''Kendimi mükemmel sanıyorumdur'' ve ''Sen önce kendine bak'' ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin Masterchef'e salladı da salladı o isme demediğini bırakmadı! Demet Akalın yine yaptı yapacağını
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