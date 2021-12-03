Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.12.2021 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 11:04
    ABONE OL

    Ufuk Kaplan kimdir? Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi? Ufuk Kaplan Instagram hesabı ne?

    Gündemde sıklıkla Ufuk Kaplan kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan daha önce Aşk-ı Memnu’daki Katya karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu yeniden gündeme geldi ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz ismi Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi, Instagram hesabı ne? Ufuk Kaplan’ın hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ufuk Kaplan kimdir?

    Ufuk Kaplan kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi? Ufuk Kaplan Instagram hesabı ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı senelerde hafızalara kazındı ve hala tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte Ufuk Kaplan'ın hayatına dair bilgiler...

    AŞK-I MEMNU'NUN KATKA'SI UFUK KAPLAN KİMDİR?

    Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 İstanbul doğumludur. Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştır.

    Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Ufuk Kaplan çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak sürdürmektedir. 1972 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Aslen Yalova'lıdır.

    Bugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Suna, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

    Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır.

    UFUK KAPLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

    Gölgedekiler, TV dizisi, 2014

    Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013

    Bizim Okul, TV dizisi, 2013

    Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011

        Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011

        Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011

        Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010

        Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09

        Suna, sinema filmi, 2007

        Yağmurdan Sonra, TV dizisi, 2006

        Doktorlar, TV dizisi, 2006-08

        Tadımız Kaçmasın, TV dizisi, 2005

        Beşinci Boyut, TV dizisi, 2005

        Büyük Buluşma, TV dizisi, 2004-05

        Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, TV dizisi, 2002

        En Son Babalar Duyar, TV dizisi, 2002
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eren Kış-10 Operasyonu başlatıldı
        Haberler Magazin Ufuk Kaplan kimdir? Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi? Ufuk Kaplan Instagram hesabı ne?
            SON DAKİKA