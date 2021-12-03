Ufuk Kaplan kimdir? Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi? Ufuk Kaplan Instagram hesabı ne?

Bugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Suna, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır.

UFUK KAPLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Gölgedekiler, TV dizisi, 2014

Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013

Bizim Okul, TV dizisi, 2013

Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011