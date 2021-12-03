Ufuk Kaplan kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kaç yaşında, evli mi? Ufuk Kaplan Instagram hesabı ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı senelerde hafızalara kazındı ve hala tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte Ufuk Kaplan'ın hayatına dair bilgiler...
AŞK-I MEMNU'NUN KATKA'SI UFUK KAPLAN KİMDİR?
Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 İstanbul doğumludur. Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştır.
Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Ufuk Kaplan çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak sürdürmektedir. 1972 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Aslen Yalova'lıdır.
Bugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Suna, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.
Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır.
UFUK KAPLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Gölgedekiler, TV dizisi, 2014
Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013
Bizim Okul, TV dizisi, 2013
Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011